Je skvělé, že se titul vrací do Edenu. Na Ligu mistrů se moc těším, hlásí kapitán Slavie Bořil

O titulu v hokejové Tipsport extralize se o víkendu ještě nerozhodlo, to ve fotbalové Chance lize ano. V úvodním kole nadstavbové části vyhrála Slavia v Olomouci vysoko 5:0 a v čele tabulky má už nedostižný třináctibodový náskok. Triumf znamenal hodně pro trenéra Jindřicha Trpišovského nebo kapitána Pražanů Jana Bořila, který se těší na to, že ještě jednou okusí Ligu mistrů. Video Olomouc 21:40 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu už po prvním odehraném kole ligové nadstavby | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Třígólový hrdina Vasil Kušej na stole, kolem něj zbylí hráči I členové realizačního týmu, kteří tancují do rytmu hudby. Někteří mají v ruce plechovku piva, jiní potahují z vítězného doutníku. I tak vypadaly oslavy fotbalistů Slavie v kabině po výhře v Olomouci a zisku ligového titulu po čtyřech letech.

„Je to nádherné a moc si toho ceníme. Dlouho jsme neměli titul, tak jsme ho chtěli vrátit do Edenu a to se nám splnilo,“ říká kapitán fotbalistů Slavie Jan Bořil.

„Celou sezonu jsme si za tím šli a hlad z týmu byl cítit. Teď si to budeme užívat,“ navázal obránce Tomáš Holeš na Bořila. Pražané získali v samostatné historii historii osmý titul a jejich kouč Jindřich Trpišovský se díky čtvrtému triumfu stal nejúspěšnějším ligovým trenérem od rozdělení federace.

Výjimečná sezona

„Vůbec neberu, že je to titul a číslo, ale hlavně to, že lidé mají radost. Liga je hodně těžká, takže o to víc si vážím, jak k tomu tým přistoupil. Je to nejkomplexnější tým za tu dobu, co ho máme. Jsem šťastný,“ přiznal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Vršovický klub prožívá na ligové scéně výjimečnou sezonu. Pražané dosud dostali jen 11 branek, doma v Edenu zatím všechny zápasy vyhráli a když získají ještě sedm bodů překonají rekord Sparty z minulého ročníku.

Nadstandardní vztahy v šatně, myslí si Horváth o Trpišovského úspěchu. Tématem Sparty je změna Číst článek

„Předváděli konstantní výkony a byli silní v jakékoliv sestavě. Stylem hry jsou nepříjemní pro všechny soupeře. I počet inkasovaných gólů rozhodl o tom, že Slavia neprohrávala. Byla prostě nejlepší,“ říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport a pětinásobný ligový šampión Pavel Horváth.

Slávisté si ziskem titulu navíc zajistili příjemný bonus v podobě účasti v hlavní fázi Ligy mistrů, kterou si naposledy zahráli před šesti lety. Znělka slavné soutěže už po utkání v Olomouci zněla kabinou.

„Na stará kolena si ještě mohu zahrát Ligu mistrů. Je to pro mě asi poslední rok, takže si toho ohromně vážím. Liga mistrů je pro mě nejvíc, moc se na ni těším,“ dodává kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil, který trofej pro mistra ligy zvedne nad hlavu 24. května po domácím utkání s ostravským Baníkem.