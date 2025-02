Je super, že to padlo brzy. Oslava byla plánovaná, těší Chramostu vstup do Klubu ligových kanonýrů

Na fotbalovém Střeleckém ostrově České Budějovice v utkání 22. kola nejvyšší domácí fotbalové soutěži nestačily na Jablonec, prohrály 2:3. V zápase vstřelil stý gól Jan Chramosta a jablonecký útočník vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. Premiéru v dresu domácího týmu prožil slovenský reprezentační obránce Peter Pekarík. Video České Budějovice 12:44 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablonecký fotbalista Jan Chramosta slaví stý ligový gól a vstup do Klubu ligových kanonýrů | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Peter Pekarík toho zažil ve fotbale hodně. Ale dva vyloučené hráče svého týmu v prvním poločase, tuto situaci už jako hráč Českých Budějovic, poznal poprvé.

„Do zápasu jsme šli se záměrem jít do velkého presinku, což se nám ze začátku dařilo. Byli jsme hodně silní na míči, ale pak přišly inkriminované momenty - penalta, červená karta a druhá červená karta. To jsem zažil poprvé v kariéře,“ přiznává slovenský fotbalista.

A proto si asi bude na první zápas na Střeleckém ostrově dlouho pamatovat. Určitě na něj nezapomene jablonecký útočník Jan Chramosta. Po zákroku, při kterém byl sám faulován, proměnil penaltu. Vstřelil stý gól v kariéře a se spoluhráči na půlicí čáře předvedl oslavu jako živý obraz. Vstup do Klubu ligových kanonýrů.

„Na domácím stadionu byly připravené opravdové dveře, ale kustodovi jsem říkal, aby je do Budějovic nebral. Myslel jsem si, že to bude zbytečné, tak jsem udělal alespoň takové imaginární. Přišel jsem s tímto nápadem a spoluhráčům se to líbilo. Jsem rád, že čekání netrvalo dlouho a padlo to už ve třetím jarním kole,“ přiznává Chramosta.

Oslava stého gólu neurazila ani trenéra Jablonce Luboše Kozla. O tom, že hráči něco nachystali, neměl tušení. „Vůbec jsem o tom nevěděl. Trochu jsem se toho bál. Říká se, že na koho je penalta odpískaná, tak by ji neměl kopat. On to ale už chtěl mít za sebou,“ tvrdí kouč Jablonce Kozel.

A Chramostovi se evidentně ulevilo. „Je to super. Nemusel jsem na to čekat úplně dlouho, kluci v kabině i rodina to v poslední době hodně vnímali. Až mě mile překvapilo, kolik lidí to vědělo. Jsem rád, že jsem součástí nejlepších střelců,“ dodal člen Klubu ligových kanonýrů Jan Chramosta.