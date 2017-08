Jedenáctý díl skládačky. Spartu posílí z Interu rychlonohý Francouz Biabiany

Fotbalovou Spartu má brzy posílit francouzský záložník Jonathan Biabiany z Interu Milán. Podle italského novináře Gianlucy Di Marzia, který mezi prvními informoval o odchodu trenéra Stramaccioniho do Sparty, je devětadvacetiletý hráč na cestě do Prahy. Se Spartou by se měl dohodnout na hostování s opcí na přestup. Praha 14:16 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský křídelník Jonathan Biabiany (vpravo) si v minulé sezoně zahrál v Evropské lize právě proti Spartě. | Foto: Fotobanka Profimedia

Fotbalová Sparta zatím oficiálně neoznámila příchod nové posily. V kontraktu bude zahrnuta také opce na přestup, která je stanovena na čtyři miliony eur (asi 104,5 miliónu korun). Letenští měli o příchod Biabianyho už v červnu. O hráče hodně stál kouč Andrea Stramaccioni, který zná francouzského křídelníka z doby, kdy působil v juniorce Interu.

Tehdy však k dohodě nedošlo. Sparta se tak zaměřila na Emanuela Giaccheriniho z Neapole. Jednání se ale táhla a nakonec se přeci jen povedlo domluvit s Interen na hostování Biabianyho.

Rodák z Paříže se v šestnácti letech přesunul do Interu Milán a od té doby působí v Itálii. Prošel Chievem, Modenou, Parmou, Sampdorií a v roce 2015 se vrátil do Interu poté, co musel na devět měsíců přerušit kariéru kvůli problémům se srdcem odhaleným při zdravotní prohlídce před plánovaným přestupem do AC Milán.

V minulé sezoně Biabiany nedostával v Interu prostor. V lize odehrál jen dvě minuty v derby s AC Milán. Zahrál si však v Evropské lize, když Inter doma porazil 2:1 právě Spartu. Francouz se stane jedenáctou zahraniční posilou Letenských v sezoně.