Jen jsem nastavil nohu a doklepl míč do brány, komentuje dvougólový střelec Šulc trefy proti Zlínu

Fotbalisté Plzně vyhráli v lize potřetí v řadě, ve Štruncových sadech si poradili se Zlínem 3:0. Po krásné střele Mosquery z přímého kopu se ve druhém poločase dvakrát trefil zblízka Pavel Šulc. Plzeňský záložník se tak s jedenácti góly dostal do čela tabulky střelců. Plzeň 10:00 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Pavel Šulc se po sobotních zápasech 22. kola české ligy vyhoupl do čela tabulky střelců | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Nijak se před utkáním nesoustředím na to, že bych měl dát gól. Neřeším to. Vždy mi jde hlavně o to, abych podal dobrý výkon a vyhrálo se,“ říká plzeňský kanonýr Šulc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry ligového zápasu, ve kterém fotbalisté Plzně porazili 3:0 Zlín

Před zápasem se Zlínem měl Pavel Šulc na kontě devět branek, které všechny nastřílel na hřištích soupeřů. Teď protrhnul smůlu také na trávníku ve Štruncových sadech.

„Oba dva góly byly z malého vápna, kdy jsem jen nastavil nohu a doklepl to do brány. Za góly jsem rád, ale důležité je, že jsme zápas zvládli za tři body,“ říká Pavel Šulc, který skóroval po akcích Chorého a Mosquery.

Během svého pobytu na trávníku řádně provětrával svým pohybem zlínskou obranu včetně Jakuba Černína.

„Trenér nám říkal, že hodně zabíhá za Chorého, který to buď prodlužuje nebo sklepává na středové hráče, kteří dávají míče za nás. Bylo to těžké chytat, ale góly padaly hlavně po našich chybách, které byly zbytečné. U druhého gólu jsem si nepokryl střílejícího Mosqueru. U třetího jsem také nechal při rohu volného Chorého a Šulc to jen doklepával,“ litoval obránce Jakub Černín.

Skvělý výběr místa

Kvality Pavla Šulce vyzdvihl také zlínský kouč Bronislav Červenka. „Je to klučina, který se pouští do zakončení, dokáže se uvolnit v situacích jeden na jednoho. Dokáže se orientovat před brankou, což ukázal při třetím gólu, kdy si tam našel místo. Zároveň to způsobila i nedisciplinovanost a nedůslednost našich hráčů. Třetímu gólu určitě šlo zabránit, protože to byl odražený míč po hlavičkovém souboji. Naši hráči zaspali a nechali Šulce jednoduše zakončit,“ zmínil zlínský trenér Červenka.

Severočeské derby nabídlo gólové hody, Liberec s Jabloncem remizoval 3:3. Karviná má první jarní bod Číst článek

Nejvíce těší aktuální forma třiadvacetiletého záložníka kouče Viktorie Plzeň Miroslava Koubka. „Je to aktuálně vedoucí střelec ligy. Je to ofenzivní záložník, typologicky nejde o hrotového útočníka. Dřív měl nálepku spalovače šancí,“ upozornil plzeňský šéf střídačky.

Říká si tak Pavel Šulc svými výkony o pozvánku na sraz národního mužstva od reprezentačního trenéra Ivana Haška? „Má rychlost, je lehkonohý a umí obejít protihráče, což jsou největší atributy pro ofenzivního hráče a pro současný fotbal, který tyto věci vyžaduje. Udělal progres, ale jestli takového rozsahu, aby to bylo dostačující pro reprezentaci, to necháme na odpovědných,“ v zkázal Ivanu Haškovi trenér plzeňské Viktorie Miroslav Koubek.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 25. 2. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 21 18 2 1 52:14 56 2. Slavia 21 16 4 1 43:17 52 3. Plzeň 22 14 3 5 52:26 45 4. Slovácko 21 10 5 6 29:23 35 5. Ostrava 22 9 4 9 31:26 31 6. Olomouc 21 8 5 8 28:27 29 7. Mladá Boleslav 22 8 5 9 37:37 29 8. Liberec 22 7 8 7 34:34 29 9. Teplice 22 7 7 8 23:24 28 10. Bohemians 1905 22 6 7 9 18:29 25 11. Jablonec 22 5 9 8 29:35 24 12. Pardubice 21 6 5 10 21:27 23 13. Hr. Králové 22 5 8 9 23:32 23 14. Zlín 22 4 6 12 26:49 18 15. Karviná 22 4 4 14 22:42 16 16. Č. Budějovice 21 4 2 15 20:46 14