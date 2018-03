Jihlavskou vítěznou sérii rázně ukončil Jablonec, Baník doma prohrál s Duklou

Fotbalisté Jihlavy na domácím hřišti v rámci 21. ligového kola schytali od Jablonce debakl 0:4 a poprvé v jarní části sezony ztratili body. Naopak Jablonec protáhl svou vítěznou sérii už na pět zápasů. Baníku doma rozhodčí uznali jen jeden ze tří gólů, a tak poslední tým tabulky prohrál s pražskou Duklou 1:2. Slovácko uhrálo remízu 1:1 v Mladé Boleslavi. Jihlava, Ostrava 16:57 17. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihlavský Jakub Fulnek v souboji s Jaroslavem Zeleným z Jablonce. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

FC Vysočina Jihlava – FK Jablonec 0:4

Jihlava i Jablonec jsou zatím překvapením jarní části sezony. Obě mužstva v zimě převzal nový trenér a obě v dosavadních čtyřech jarních kolech neztratila ani bod. Jenže do sobotního duelu si skvělou formu přinesl jen Jablonec, který na hřišti od začátku dominoval a už během první půli rozhodl o svém vítězství.

Už v deváté minutě poslal Jovović vysoký centr do vápna, který bez nejmenšího problému sklepl za brankářova záda Martin Doležal. Po pěti minutách to bylo 2:0 a opět u toho byl Jovocić. Černohorský záložník tentokrát našel před brankou Lukáše Masopusta a ten v pohodě poslal míč do brány.

A ještě do přestávky vedli hosté o tři branky po trefě Tomáše Holeše, který v hustém sněžení využil chybu obránce Nového. Ve druhé půli ještě stanovil skonečné skóre 0:4 svým druhým gólem Lukáš Masopust.

FC Baník Ostrava – FK Dukla Praha 1:2

Ostravský Baník je posledním týmem ligové tabulky a jeho situace se zatím nelepší ani pod novým trenérem Bohumilem Páníkem. Domácí si vstoupili do zápasu proti Dukle s elánem, ale byli to Pražané, kteří dali první gól zápasu. Postaral se o to Patrik Brandner, který pohotově dorazil Miloševićovu střelu.

Ve druhém poločase se domácím podařilo dvakrát během tří minut překonat brankáře Dukly, jenže ani jeden gól jim rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali. Nejprve stál v postavení mimo hru zakončující Baroš, ve druhém případě se sudím nelíbilo postavení Diopa, který clonil brankáři ve výhledu při střele Hlinky. A tak udeřilo na druhé straně, kde v 67. minutě skóroval Ondřej Kušnír. Baník pak stihl už jen v samém závěru snížit na 1:2 zásluhou Milana Baroše.

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 1:1

Oba celky zůstaly v přímém ohrožení sestupu. Slovácko má náskok jediného bodu na předposlední Brno, Boleslav má pouze o bod více. Zároveň potvrdila roli nejhoršího týmu v domácím prostředí, kde v ligové sezoně získala teprve osmý bod.

Ve 32. minutě otevřel skóre domácí Komličenko. Ruský útočník dostal míč za vysunutou obranu a střelou mezi nohy gólmana z úhlu otevřel skóre. Hosté srovnali čtvrt hodiny před koncem, když se k míči dostal Zajíc, který střelou k tyči překonal boleslavského gólmana.

Hosty gól zvedl a v 79. minutě mohli po nedorozumění mezi domácími obránci vést, ale situaci zvládl brankář Polaček. A když se neprosadil na jedné straně Kateřiňák, ani na druhé nadvakrát hostující Rezek a následně ani domácí Konaté, skončilo utkání remízou.