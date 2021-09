‚Bude to speciální den.‘ Staňka čeká reprezentační debut v základní sestavě na domácím stadionu

„Byl to výjimečný moment pro mou kariéru a jsem za tuto zkušenost strašně rád,“ prohlásil brankář Jindřich Staněk, který v Belgii během 77 minut inkasoval dva góly.

Po zranění Tomáše Vaclíka dochytal duel kvalifikace mistrovství světa a šanci dostane i v přípravě proti Ukrajině.

„Samozřejmě se těším a jsem na sto procent připravený. Bude to pro mě velice speciální den. Všechno se to sešlo tak, že budu na svém domácím stadionu poprvé v kariéře v základní sestavě reprezentace. Znamená to pro mě hodně a je to splněný sen,“ doplňuje.

Staněk se netradičně objevil na předzápasové tiskové konferenci, kam většinou chodí kapitán. Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý hned také přiznal, že plzeňský brankář v přípravě proti Ukrajině nastoupí v základní sestavě. Přitom po zranění v letní přípravě Staněk odchytal v lize jen jeden zápas.

„Dřel jsem na to, abych se vrátil co nejdříve. Chápu, že pro někoho to asi může znít blbě, že budu po jednom zápase v základní sestavě nároďáku, ale já to beru jako velkou šanci. Trenéři se pro mě rozhodli a jsem stoprocentně připravený. Nepřemýšlím nad tím, jestli jsem měl nějaký výpadek nebo ne. Pro mě je strašně důležité, že jsem stoprocentně fit,“ popisuje.

Přijedou Hujerovi

Proti Ukrajině bude pětadvacetiletý Staněk poprvé v základní sestavě národního týmu. Navíc na domácím stadionu v Plzni.

„Speciální den se mnou chtějí prožít všichni. Bude tu dost lidí, kamarádů, ségra, přítelkyně a její rodiče, nejlepší kamarád přijede z Prahy. Jak říkal trenér, Hujerovi přijedou,“ směje se Staněk.

Přípravné utkání Česko – Ukrajina začne v Plzni ve 20.45, na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu a na iROZHLAS.cz ho budete moci sledovat v online reportáži.

