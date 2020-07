Trpišovského upřímná zpověď: Ferguson by v Česku neobstál, s Kangou ke kontaktu nedošlo

V současné době je v Česku považován za nejlepšího trenéra a pražskou Slavii dovedl k obhajobě ligového titulu. Jindřich Trpišovský se v Olympijském podcastu rozpovídal o posilování kádru, klíčovém hráči úhlavního rivala z Letné Guéloru Kangovi a nebo o tom, proč v Česku nemůže být trenér jako kdysi v Anglii legendární Sir Alex Ferguson. Praha 16:12 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trrenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský | Zdroj: Reuters

„Návrat Davida Hovorky a Petera Olayinky, to jsou mimořádně kvalitní hráči a oba dva tým dobře znají. Víme, že budeme muset vyřešit posty krajních obránců, protože Tomáše Holeše jsme předělali na střed zálohy, tak v tuto chvíli máme jen dva krajní obránce. Je to jeden z postů, kde bychom měli kvalitativně posílit,“ přemítá trenér aktuálně nejlepšího českého klubu Trpišovský nad případnými změnami v kádru před novou sezonou.

Podle čtyřiačtyřicetiletého trenéra by klub z Edenu potřeboval posílit hlavně směrem dopředu, aby nahradil odchod Tomáše Součka, který své fotbalové umění momentálně předvádí v dresu anglického West Hamu.

„Potřebujeme dva hotové hráče, aby doplnili kádr. Máme v plánu přivést jednoho univerzála, který může zaskakovat na více místech,“ přeje si kouč.

Kanga jako Stanicu?

Bývalý Sparťan Nicolae Stanciu se vyprofiloval jako jeden z klíčových hráčů Slavie, který klubu směrem dopředu hodně pomohl. V současné době se řeší, zda úhlavní rival z Letné prodlouží smlouvu s Guélorem Kangou, který je považován za stavební kámen sestavy Sparty.

Připadalo by vůbec v úvahu, aby se Kanga podobně jako jeho bývalý spoluhráč Stanciu připojil ke Slavii? „Ne, to vůbec. Můžu říct, že k žádnému kontaktu nedošlo a ani to nebylo ani v našich myšlenkách,“ trvá si na svém Trpišovský a důrazně tak utíná veškeré spekulace.

Ze Slavie odešla během sezony celá řada hráčů, ať už to byl již zmiňovaný Souček, ale třeba i rychlonohý Holanďan Mick van Buren, ale ten se narozdíl od českého reprezentanta v zahraničí neprosadil.

„Van Buren chtěl do Nizozemska hodně odejít, oni (ADO Den Haag) ho strašně chtěli, ale nakonec tam odehrál jen jeden zápas. Je to pro něj hodně nepříjemné, protože on bude pět měsíců bez zápasu. To je jako kdyby se vracel po těžkém zranění,“ vzpomíná trenér na služby sedmadvacetiletého útočníka.

Kolář je unikát

Není žádným tajemstvím, že pro hru Slavie je velmi důležitá pozice gólmana Ondřeje Koláře. Pokud by však pětadvacetiletý gólman vyměnil sešívaný za nějaký zahraniční dres, vsadil by Trpišovský spíše na odchovance.

Brankář Slavie Praha Ondřej Kolář | Zdroj: Reuters

„To je otázka na trenéry brankářů, kteří si s tím lámou hodně hlavu. Ondra je takový atyp tím svým stylem. Myslím, že v Česku zajímaví gólmani jsou, ale pro nás je priorita pracovat s mladými. Jakub Markovič má velkou budoucnost, ale otázkou zůstává, jestli s ním pracovat tady nebo aby někde pravidelně chytal. Měli jsme ještě jednoho, ale ten se bohužel zranil a bude pět měsíců mimo. Slavia má dobou brankářskou školu a bude jednodušší si vychovat mladé, než předělávat nějaké starší. Každopádně kdyby Ondra zůstal, tak Markovičovi může stačit rok, aby to po něm jeho pozici mohl převzít.“

V minulosti se kromě hráčů spekulovalo i o možnosti odchodu sportovního ředitele Jana Nezmara. Trpišovský ale věří, že jejich vzájemná spolupráce bude pokračovat.

„Já doufám, že ano. Je to o chemii, tým musí fungovat ve všech částech. S Nezmarem vidíme fotbal stejně a on je takovým tlumičem věcí, které jdou zeshora. Jsme na sebe zvyklí. On nerad odchází, je v tomhle stejný jako já. Vím, že měl různé nabídky, ale vždy zůstal s námi a co vím, tak studuje další vysokou školu. Je to takový sběratel titulů ve škole i ve fotbale,“ usmívá se trenér Slavie.

To by v Česku nešlo

Jeden z nejslavnějších trenérů na světě - Sir Alex Ferguson, vedl v Anglii Manchester United dlouhých 27 let. To je ale podle Trpišovského záležitost, která by v tuzemsku nejspíš neprošla.

„To v Česku nejde. Jakmile přijde první neúspěch, tak vám to dají všichni sežrat a nic není staršího, než včerejší vítězství. Bude záležet na tom, jak se bude Slavii dařit. My nejsme jen trenéři, kteří musí hrát o tituly, ale hráli jsme i o postupy. Chceme tu práci dělat dobře. Nemám moc rád změny, mě se tehdy nechtělo ani z Viktorie Žižkov do první ligy. Potřebuji být spokojený a nepotřebuji k tomu ten nejlepší kádr. Ale ve Slavii to teď tak mám. Já momentálně o ničem jiném nepřemýšlím.“

A možnost vést reprezentaci, kterou před časem předesílal i držitel Zlatého míče a bývalý internacionál Pavel Nedvěd?

„Teď si to nedovedu představit. Myslím, že Jarda Šilhavý (současný trenér národního týmu) je skvělý trenér i člověk. Dokázal to i na předchozích působištích. Mě osobně teď nejvíc naplňuje práce v klubu. Pracovně by mě to samozřejmě lákalo, ale absolutně mě naplňuje Slavie. Nedokážu si představit, že bych nehrál zápas dva nebo tři měsíce.“

Trpišovský se netají, že cizí jazyky nejsou zrovna jeho silnou stránkou a tak ani tolik nepřemýšlí o tom, kdyby dostal nabídku ze zahraničí.

„Na jazykové výbavě pracuji a momentálně mi to stačí k tomu, abych mohl vést zahraniční hráče, co máme ve Slavii. Zahraničí je ale úplně jiná kategorie. Teď mě to momentálně neláká, nebyl by důvod k tomu, abych to, co máme rozdělané, opouštěl,“ má jasno rodák z Prahy, který s trenérskou kariérou začínal v Horních Měcholupech.

Další cíle se Slavií

„Největší cíl je udržet kádr a pak si můžeme cíle. Loni nám během 14 dnů odešlo hodně hráčů a nakonec jsme to zvládli. Tým teď potřebuje dva hráče do užšího kádru a pak bysme rádi zase hráli o titul, zahráli si ve skupině Ligy mistrů a zopakovali výkony, co jsme v ní předvedli. K tomu tedy pochopitelně přidat nějaké body a vítězství. Chtěli bychom, aby si nás v Evropě pamatovali nejen za výkony, ale i za výhry.“

