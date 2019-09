Oba trénovali mládež, oběma je 46. Nyní se poprvé Trpišovský a Jílek utkají v derby pražských ‚S‘

Oběma je 46 let a oba vedou nejslavnější fotbalové týmy v Česku. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský a sparťanský kouč Václav Jílek mají v některých ohledech i podobnou cestu, jak si zasloužili prestižní angažmá. Teď je čeká první vzájemné ligové derby. Praha 20:57 21. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský (vlevo) a sparťanský kouč Václav Jílek | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Jsme skoro stejně staří. Pamatuji si, že poprvé jsme se potkali v dorostenecké lize. Oba jsme za sebou měli nějaké roky u mládeže,“ řekl Trpišovský Radiožurnálu.

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský a sparťanský kouč Václav Jílek mají v některých ohledech i podobnou cestu, jak si zasloužili prestižní angažmá.

Jenže tohle je pro současného slávistu Jindřicha Trpišovského i sparťana Václava Jílka už minulost. „On pak šel možná dřív cestou trénování v dospělé kategorii. Nakonec si myslím, že zaslouženě se dostal tam, kde je. A nakonec dovedl Slavii do pozici, ve které dneska je,“ oceňuje Václav Jílek, čeho dosáhl jeho trenérský protějšek s týmem velkého sparťanského rivala.

A Jindřich Trpišovský připomíná ještě jednu věc, která ho spojuje s koučem soupeře: „Pro mě je hezké, že trenéři, kteří se potkali na úrovni mládeže, mají možnost se potkat potom v lize. Těch trenérů bylo víc. A pak samozřejmě přijde největší zápas v Česku – derby – a potkáme se jako trenéři. Takže to si myslím, že je hezké, takhle by to mělo být a je to takové zadostiučinění pro mládežnické trenéry,“ myslí si Trpišovský.

Jiná představa o hře

Trenér Slavie zatím dosáhl nesporně víc úspěchů. Má mistrovský titul, v minulé sezóně i na začátku té nové se mu se Slavií daří v evropských pohárech. A Václav Jílek by se tak od něj mohl inspirovat, jak si vytvořit fungující tým. „Tak inspiraci… Myslím, že logicky ta cesta, ta práce, tam je naprosto viditelná. Je to věc, kterou by určitě Sparta chtěla jednoznačně jít – tou cestou úspěchu, kvality, dominance, kterou dneska Slavia předvádí,“ popisuje Jílek.

Vzápětí ale dodává: „Na druhou stranu mám malinko jinou představu o hře, než má Jindra. Jsem přesvědčen a pevně věřím, že jsme schopni se v průběhu času prosadit i vlastním způsobem hry.“

Sparta by se vzhledem ke klubovým ambicím, finančnímu zázemí a hráčům, které má, už potřebovala prosadit. V posledních letech se ale na Letné neustále hledá optimální nastavení.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský předpokládá, že s příchodem Václava Jílka by se mohl tradiční rival postupně zvednout. „Myslím si, že je takový podobný tomu, o co se snažíme. Má svůj styl, svoji hru a tu si chce za každou cenu prosadit, což je sympatické. Myslím si, že čas hraje pro něj a že čím déle tam bude, tak tím víc prostoru má pro to prosadit svoje věci a svoje myšlenky tak, jak je to ve fotbale normální,“ dodává Trpišovský.

První vzájemný souboj ve slavném pražském derby čeká slávistického trenér Jindřicha Trpišovského a sparťanského kouče Václava Jílka v neděli od 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte zápas v přímém přenosu a sledovat ho můžete také v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.