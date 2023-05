‚Proč končit, když se daří?‘ ptá se nejstarší ligový střelec Jindřišek. Budoucnost bude řešit po sezoně

Kapitán fotbalistů Bohemians 1905 Josef Jindřišek je nejstarším střelcem nejvyšší soutěže v samostatné české historii. Ve 30. kole proměnil při výhře 4:1 proti Jablonci penaltu a v 42 letech, 2 měsících a 16 dnech se stal novým rekordmanem soutěže. Navíc při oslavách 40 let od jediného domácího titulu v historii klubu z pražských Vršovic. Praha 12:32 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Jindřišek v souboji se zlínským Tobiasem Slončíkem | Zdroj: Profimedia

Ve vršovickém Ďolíčku se netradičně tleskalo nejen po zápase, ale i před ním. Na stadion totiž zavítala část týmu Bohemians ze sezony 1982/83, včetně tehdy nejlepšího ligového kanonýra Pavla Chaloupky nebo brankáře Zdeňka Hrušky.

Josef Jindřišek se stal nejstarším střelcem v historii české ligy

A hráči jim dali k výročí pěkný dárek. Už od deváté minuty totiž vedli.

Ve dvacáté minutě už to bylo 2:0, nebyl to ale jen tak ledajaký gól. Vstřelil ho totiž z pokutového kopu Josef Jindřišek a přímo na hřišti tak uzmul kapitánovi Jablonce Tomáši Hübschmannovi rekord nejstaršího střelce v historii nejvyšší české soutěže.

„Rekordy jsou samozřejmě od toho, aby se překonávaly a doháněly. Statistiky sice moc neřeším, ale těší mě, že jsem rekord udělal. Pro mě je důležité hlavně to, že jsme zvládli zápas a máme tři body,“ popsal Jindřišek, který vstřelil gól ve věku 42 let, 2 měsíců a 16 dní, a o pět měsíců tak svého Hübschmanna trumfl.

Josef Jindřišek proměnil penaltu, zvýšil na 2:0 a stal se nejstarším střelcem ligy⚽️

„Máme vypsaný okruh hráčů, kteří penaltu chodí kopat, ale dlouho jsme už žádnou nekopali. Tu poslední David Puškáč neproměnil, tak si jí vzal Pepa. Jsem moc rád, že jsem u dalšího jeho milníku, nevím, jestli si to jako trenér vůbec zasloužím. Kdo jiný než kapitán by si měl vzít tu zodpovědnost a pomoct týmu ke kýženému čtvrtému místu,“ pochválil svého o tři roky mladšího svěřence trenér Jaroslav Veselý na tiskové konferenci.

Jestli kapitán Bohemians, který trefu věnoval své zesnulé mamince, bude mít šanci vylepšit svůj zápis v příští sezoně, ale zatím není jasné. Mohl by překonat i Pavla Zavadila v pozici nejstaršího hráče, co kdy v lize nastoupil.

„Člověk to v hlavě má, ale snaží se to z ní dostat. Moc nepřemýšlím nad tím, co je za čtyři zápasy, ale jenom ten příští. Jsme dohodnutí, že až skončí nadstavba, tak se budeme bavit. Co se týče výsledků, ty k pozitivnímu rozhodnutí samozřejmě pomáhají. Člověk si řekne, proč by měl skončit, když se mu daří a klub ho chce, alespoň myslím,“ říká Josef Jindřišek.

Nově nejstarší střelec v historii české fotbalové ligy a také jediný hráč z utkání Bohemians s Jabloncem, který zažil jediný mistrovský titul Klokanů, ačkoliv mu v té době byli jen dva roky.

Bohemians - Jablonec 4:1

Jasná výhra, Jindřiškův gól rekordní

