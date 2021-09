Bývalý reprezentant Jarošík by měl převzít Teplice. ‚Ten kluk má fotbal zmáknutý,‘ chválí ho Straka

Ani ne rok vydržel u fotbalistů prvoligových Teplic jako hlavní trenér Radim Kučera. Ten sice tým na jaře zachránil v nejvyšší soutěži, ale v probíhající sezóně mu v tabulce patří po devátém kole až předposlední místo, které by znamenalo účast v baráži. Novým koučem Severočechů by se měl stát Jiří Jarošík. Teplice 19:58 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Jarošík | Foto: Stanislav Heloňa | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Kučeru o místo připravila výrazně negativní ligová bilance. Ze 34 zápasů pod ním totiž Teplice vyhrály jen šest, v aktuálním ročníku dokonce pouze jeden.

Vedení severočeského klubu plánuje pozici hlavního trenéra obsadit Jiřím Jarošíkem, který hrával za teplické mládežnické výběry. Během pondělí s ním řeší náležitosti smlouvy, stejně tak s Prostějovem, který bývalý reprezentant naposledy vedl.

Třiačtyřicetiletý Jarošík odstartoval dráhu hlavního kouče u profesionálního týmu teprve minulý rok v létě v druholigovém Ústí nad Labem. A už tehdy pomýšlel na vyšší mety.

„Ambice člověk musí mít vždycky. Měl jsem je vysoké jako hráč a teď jako trenér taky. Nerad o nich ale mluvím, protože i jako hráč jsem měl radši méně slov a více práce,“ řekl Jiří Jarošík, který se loni s ústeckým mladým týmem překvapivě vyšvihl po podzimu na třetí místo.

To mu vyneslo angažmá ve slovinském prvoligovém Celje. Vedení klubu ho ale už po čtyřech měsících kvůli neuspokojivým výsledkům odvolalo.

Zkušený světoběžník

Od léta Jarošík, který jako hráč vyhrál ligové soutěže v Česku, v Rusku, v Anglii a ve Skotsku, trénoval Prostějov, kterému patří v tomto ročníku druhé ligy osmá příčka. Podle bývalého reprezentanta Františka Straky čeká Jarošíka skvělá trenérská budoucnost.

„To je kluk, který má fotbal absolutně zmáknutý. Tu svoji kariéru, kterou absolvoval, byla podobná jako u mě. Já jsem si ty elementy vzal z Německa a dál mě zdobily. Jirka je to samé, on je opravdu jeden z trenérů, který hrál na skvělé úrovni a poznal hodně trenérů a hodně systémů a má svůj vlastní styl. Já mu přeju jen to nejlepší.“ řekl František Straka.

Jiří Jarošík by měl v Teplicích smlouvu podepsat zítra, stejně jako jeho realizační tým. První trénink povede ve středu. V sobotu si premiéru na lavičce českého prvoligového klubu prožije na hřišti Slovácka.

