Sparta zeštihluje kádr. Kulhánek odešel na hostování do Trnavy, kde si zahraje Evropskou ligu

Fotbalový záložník Jiří Kulhánek odchází ze Sparty na půlroční hostování do Trnavy. Se slovenským týmem vedeným českým koučem Radoslavem Látalem si zahraje Evropskou ligu. Jablonec posílil levý obránce Eduard Sobol. Třiadvacetiletý ukrajinský reprezentant přichází na hostování do konce sezony ze Šachtaru Doněck, odkud v minulé sezoně hostoval v pražské Slavii. Praha 22:49 3. září 2018

Dvaadvacetiletý Kulhánek na jaře nastupoval v základní sestavě Sparty a začal v ní i aktuální sezonu, ale brzy z ní vypadl, protože se z pozice beka přesunul na střed zálohy Martin Frýdek. Na lavičce jsou navíc připravení Lukáš Vácha, Michal Sáček a Mihailo Ristič. V Trnavě by měl dostat Kulhánek větší herní prostor.

„Hlavně kvůli tomuto přetlaku se klub rozhodl, že u Jiřího Kulhánka upřednostní možnost kvalitního hostování tak, aby se český mládežnický reprezentant mohl dál rozvíjet,“ uvedla Sparta na webu.

„Do Trnavy mě láká hlavně možnost pravidelně nastupovat a zahrát si Evropskou ligu. Doufám, že se tam prosadím, odehraju nějaké těžké zápasy a v zimě budu mít větší šanci prosadit se do sparťanské sestavy,“ řekl Kulhánek.

Jablonec, který se připravuje na účast v Evropské lize, potřeboval přivést levého beka, jelikož po letním odchodu Jaroslava Zeleného do Slavie měl na tomto postu jen Matěje Hanouska. Nakonec Severočeši sáhli po osminásobném ukrajinském reprezentantovi, který má s českou ligou zkušenost ze Slavie, ve které odehrál 20 zápasů a dal jeden gól.

S aklimatizací v klubu by mu měl pomoci kapitán Tomáš Hübschman, který strávil deset let v Šachtaru, do kterého Sobol přišel v roce 2013 z Metalurgu Záporoží. Kromě Slavie hostoval Sobol také v Metalurgu Doněck, Metalistu Charkov a Luhansku.