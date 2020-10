Pickford za zákrok na Van Dijka potrestán nebude, brankář Evertonu se zraněnému obránci omluvil

Brankář anglického Evertonu Jordan Pickford nebude dodatečně potrestán za zákrok na Virgila van Dijka v utkání proti Liverpoolu. Rozhodla o tom Disciplinární komise anglické Fotbalové asociace. Domácí gólman zasáhl hostujícího obránce do pravého kolena a pozdější vyšetření ukázalo, že Van Dijk musí na operaci. Londýn 15:32 19. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jordan Pickford | Zdroj: Reuters

Podle BBC nechala verdikt na hlavním sudím společně s videorozhodčím, kteří se v utkání rozhodli Pickfordovi žádný trest neudělit.

„Disciplinární komise má v těchto situacích pravomoc dodatečně hráče potrestat, jen výjimečně ale zasahuje v situacích, kdy rozhodčí i videorozhodčí zákrok vidí. A zasahovat nebude ani tentokrát,“ stojí v prohlášení FA.

Šestadvacetiletý brankář anglické reprezentace Pickford se vrhl Van Dijkovi pod nohy a zasáhl ho do pravého kolena. Devětadvacetiletý Nizozemec musel už v 11. minutě vystřídat a poté si od lékařů vyslechl nepříznivý verdikt. S poraněným předním zkříženým vazem musí na operaci a mimo hru by mohl být až osm měsíců.

Zákrok Jordana Pickforda na Virgila Van Dijka:

Virgil Van Dijk was caught by Jordan Pickford in what was a horrendous tackle by the Everton goalkeeper during the Merseyside derby. pic.twitter.com/AS4FLvSqOG — Nero Jr. (@FootyWriter_) October 19, 2020

Everton z celé situace vyvázl bez trestu, místo pokutového kopu Liverpoolu rozehrál nepřímý kop kvůli Van Dijkovu těsnému ofsajdu. Potrestán nebyl ani Pickford, i když měl být podle anglických expertů vyloučen.

„Všichni se nás na to ptají, takže myslím, že to bylo na červenou kartu. Nebyl to pěkný zákrok. Abych byl k Jordanovi (Pickfordovi) spravedlivý, zašel za mnou po utkání, omluvil se a řekl, abych to vyřídil Virgilovi,“ řekl po zápase kapitán Liverpoolu a Pickfordův spoluhráč z anglické reprezentace Jordan Henderson.

Bůh mi pomůže, věří Van Dijk

Sám Van Dijk se na twitteru vyjádřil, že se k celé záležitosti nechce vracet a že se dívá dopředu.

„Jsem připraven na výzvu, která mě čeká. Nyní se plně soustředím na uzdravení a udělám vše pro to, abych se na hřiště vrátil co nejdříve. Navzdory zklamání jsem pevně přesvědčen, že i v nesnázích leží příležitost, a s boží pomocí se postarám o to, abych se vrátil lepší a silnější než kdykoli předtím,“ uvedl (na konci článku) obránce Liverpoolu.

„Ve fotbale je to stejně jako v životě. Myslím si, že se všechno děje z nějakého důvodu a je důležité se snažit udržet rovnováhu, ať už jde o vzestupy nebo pády,“ doplnil zraněný Van Dijk.

Liverpool i kvůli absenci klíčového muže sestavy neudržel náskok, a protože sudí v závěru neuznali Hendersonův gól opět kvůli těsnému ofsajdu, rozešly se oba týmy smírně. Na vedoucí Everton tak obhájci titulu ztrácejí z třetího místa dál tři body.

Van Dijkova absence navíc podle bývalého anglického reprezentanta Chrise Suttona výrazně sníží šance „Reds“ na obhajobu titulu.

„Je to pro Liverpool obrovská ztráta. Je to jejich skála, organizátor hry dozadu. Jednoduše řečeno, je nenahraditelný. Budou muset tuto mezeru nějak zaplnit, protože je pro ně klíčovým hráčem. Rozhodně jim to obrovsky snížilo šance na obhajobu,“ uvedl Sutton.