Jordi Cruyff jde ve fotbalových stopách svého otce, trénuje soupeře Slavie Maccabi Tel Aviv

Johan Cruyff byl jedním z nejlepších fotbalistů světa a kousek výjimečnosti slavného Nizozemce si ve čtvrtek mohou připomenout i slávisté v Evropské lize. Sešívaní se totiž představí na hřišti izraelského Maccabi Tel Aviv, které vede syn legendárního útočníka Jordi. Tel Aviv 11:58 23. listopadu 2017

„Je to velké jméno světového fotbalu, takže už jenom to, že jeho táta byl tak slavný ho asi předurčuje k tomu, že se drží fotbalu,“ uvědomuje si slávista Michal Frydrych.

Jméno Cruyff je ve světě pojem, ale nepřispěl k tomu pouze legendární nizozemský útočník a později i trenér Johan. I Jordi toho leccos dokázal, po smrti otce pečuje o slavnou značku, sám také hrával na vysoké úrovni a už pár let zkouší prorazit jako manažer či trenér.

„Jordiho moc neznám, spíš jeho tátu. Jeho jsem byl veliký obdivovatel. V těch letech jsem hltal fotbal nejenom na hřišti, ale i v televizi, takže tenkrát byl pro mě holandský způsob hry a holandští hráči modlou a hodně jsem jim fandil. Je to tady takové malé připomenutí. Mladý Jordi na mě zapůsobil jako klidný,“ vzpomíná Jaroslav Šilhavý na domácí setkání se slavným jménem.

Úplně klidný život ale Jordi neměl. Na svět musel v únoru roku 1974 přesně tak, aby to neohrozilo účast otce na důležitém zápase s Realem. Vždyť Barcelona, která tehdy Johana Cruyffa získala z Ajaxu, měla po dlouhém čtrnáctiletém čekání našlápnuto k titulu.

Jak před časem připomněl spisovatel Andy Mitten, katalánský jazyk i jméno Jordi byly tenkrát z politických důvodů ve Španělsku zakázané, takže další komplikace, pomohlo až to, že na Nizozemce se zákon nevztahoval.

Snadné to pro Jordiho nebylo ani v době, když jej známý otec trénoval. Ostatně asi to znají všichni synové úspěšných otců.

„Takové časté bylo: ‚Si myslíš, že si Hašek a že si něco víc,‘ když byla nějaká hádka na hřišti. To byla taková klasická věta, kterou jsem slýchával hodně často. Na to nejde nic říct, na to se jde jenom usmát,“ vypráví fotbalista a syn stejnojmenného trenéra Bohemians Martin Hašek.

I Jordi Cruyff musel leccos ustát, také o tom párkrát vyprávěl. Otec byl na něj přísnější než na ostatní, tak aby nikdo nemohl cítit, že má syn v týmu nějaké výhody. I tak měl úspěšnou hráčskou kariéru a už hezkých pár let se snaží prosadit jako trenér. Ve čtvrtek po deváté hodině ho na hřišti zahlédnou i slávisté.