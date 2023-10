José Mourinho v Saudské Arábii? ‚Nikdo neznáme budocnost, ale určitě tam půjdu,‘ řekl trenér AS Řím

José Mourinho si je jistý, že jednou bude trénovat v Saúdské Arábii. Slavný portugalský fotbalový kouč to uvedl v egyptské televizi MBC, kterou vlastní saúdskoarabská mediální společnost. „Chodí tam mnoho hráčů, i těch v nejlepším věku, protože ta liga je kvalitní a velmi zajímavá je také asijská Liga mistrů,“ myslí si Mourinho. Káhira 17:11 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér José Mourinho si je jistý, že jednou bude trénovat v Saúdské Arábii | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

„Jsem přesvědčený, že tam jednou budu pracovat. Nevím kdy, ale jsem si jistý, že k tomu dojde,“ uvedl Mourinho, jenž je v současnosti trenérem AS Řím.

„Teď se plně koncentruju na práci v Římě, kde do toho budu dávat maximum do posledního dne. Nikdo neznáme budoucnost, ale do Saúdské Arábie rozhodně půjdu,“ dodal.

Šedesátiletý Mourinho uvedl, že v létě odmítl mimořádně lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie, protože chtěl zůstat i třetí sezonu v AS Řím, s nímž vyhrál Konferenční ligu a letos postoupil do finále Evropské ligy.

Ale v červenci se stal členem vedení Mahd Academy, jež se specializuje na hledání sportovních talentů v Saúdské Arábii. „Dveře jsou pro mě v Saúdské Arábii stále otevřené,“ dodal mistr Španělska, Anglie a Itálie a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů.

Letošní lavinu odchodů do Saúdské Arábie odstartoval v zimě jeho slavný krajan Cristiano Ronaldo.

„Byl první. Hráči si nejdřív mysleli, že to bude jen taková ‚one man show‘, ale v létě zjistili, že se všechno mění. Chodí tam mnoho hráčů, i těch v nejlepším věku, ne jen na konci kariéry, protože ta liga je kvalitní a velmi zajímavá je také asijská Liga mistrů,“ dodal Mourinho.