‚Nikdy jsem neslevil a nikdy neslevím.‘ Josef Csaplár chce s Příbramí stále hrát ofenzivní fotbal

Fotbaloví trenéři jsou na tom se vstřícností k okolí různě. Někteří neřeknou skoro nic, jiní se naopak rádi pustí do vysvětlování. Patří mezi ně i Josef Csaplár. Ten s Příbramí remizoval v 16. ligovém kole na Bohemians 2:2. A po utkání znovu dokázal, že ze svého vidění fotbalu neuhne, ani když to středočeskému týmu v poslední době moc nejde

„Nikdy jsem neslevil a nikdy neslevím. Jsem samozřejmě soudný, ale neslevím z toho,“ říkal po zápase s Bohemians rozhodně příbramský trenér.

Josef Csaplár je zastáncem ofenzivního fotbalu, kterým chce bavit fanoušky. Snaží se o něj, ať má hráčský kádr jakýkoli, snaží se o něj i v momentě, kdy se jeho týmu nedaří. V Česku se ale podle něj často kouká jen na jednu věc, hlavně mít výsledky.

„Já to mám hrozně dlouho na jazyku. ‚Smrtelné tóčo českého fotbalu,‘“ popisuje Csaplár a tenhle pojem začal vysvětlovat na příkladu Příbrami.

Té se vstup do ligy povedl, hrála přinejmenším zajímavý fotbal, pak ale přišlo krizovější období s vysokými porážkami a z okolí začal trenér středočeského týmu slyšet.

„Zazdíme to, kopeme to, nehrajte si na fotbalisty. Kašleme na nějakou krásu. Nevyhrajeme. Pak ale řekneme, že se nám to nelíbí a chtěli bychom hrát fotbal. Ale prohrajeme,“ přibližuje kouč Středočechů nejčastější věty a pokračuje.

„Vy mi dáte sodu v novinách, majitel mi řekne, že na takovou hru nemám hráče. Hráči mi pak řeknou: Trenére mi chceme hrát ten antifotbal. S tím si vyděláme a máme prémie. Takže se kruh uzavírá,“ domnívá se Csaplár.

„A to ještě není furt horor. Ten začíná v okamžiku, kdy tohle ‚smrtelný tóčo českého fotbalu‘ je stejné v dorostu, v žácích. Jenom výsledek, výsledek a výsledek. Tady máte raritu, která prohlásí: ‚Hoši, já vám na to kašlu,‘“ prohlásil trenér Příbrami

Ten má svůj pohled na fotbal, ze kterého neslevuje. A přijímá i následky, které z toho někdy plynou.

