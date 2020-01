Fotbalovou Slavii opouští další opora. Záložník Hušbauer potvrdil hostování v Drážďanech

„Jak už to chodí, i když si to moc přejeme, nic netrvá věcně. Zaslechl jsem, že Slavia chce dát příležitost mladším, tak to bývá a já to plně respektuji,“ uvedl Hušbauer prostřednictvím instagramového účtu svého otce.

Milan Škoda si poprvé vyzkouší fotbal v zahraničí. Ze Slavie přestupuje do tureckého Rizesporu Číst článek

„Dostal jsem několik krásných nabídek, za které jsem moc rád. Vážím si vstřícnosti některých zahraničních klubů, ale věřím, že pokud Slavia chce, abych byl stále jejím hráčem, má k tomu dobrý důvod,“ dodal.

Drážďany jsou po 18. kole na chvostu druhé německé ligy. Na předposlední místo ztrácí čtyři body a na barážovou příčku bodů šest.

Hušbauer opouští Slavii po čtyřech letech. V Edenu získal dva mistrovské tituly, dostal se do čtvrtfinále Evropské ligy a v této sezoně si zahrál i Ligu mistrů.

Bývalý záložník konkurenční Sparty patřil k nejproduktivnějším hráčům v celé české lize. Během 122 zápasů si připsal 22 branek a 33 asistencí.