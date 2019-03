Ten zážitek mi nikdo neukradne, vzpomíná československý reprezentant z roku 1962 na zápas s Brazilci

Podruhé v historii se v Česku ukáže na hřišti brazilská fotbalová reprezentace. Po 63 letech nastoupí znovu v Praze proti domácímu národnímu týmu. A na tribuně nebude chybět ani bývalý československý reprezentant a vicemistr světě Josef Jelínek, který má se slavným soupeřem zkušenosti ze hřiště. Praha 18:00 26. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Jelínek | Foto: Václav Tvarůžka

„Hrál jsem proti nim na mistrovství světa a ještě finále, takže to je zážitek, který mi nikdo neukradne,“ říká Josef Jelínek, který na světovém šampionátu 1962 pomohl tehdy československé reprezentaci k obrovskému úspěchu a druhému místu.

Oba zápasy na turnaji v Chile, včetně finále, ale nebyly jeho první zkušeností s brazilskou reprezentací. Byl i u předchozího a zatím jediného zápasu tohoto slavného národního týmu v Česku, i když ne na hřišti.

„Rok 56, když tady hráli Brazilci, tak jsme byli na Strahově a ve čtrnácti, patnácti letech jsme jim podávali balóny,“ vzpomíná Jelínek. Pozdější vicemistr světa tak zblízka viděl velké fotbalisty, mezi které se díky stříbru z Chile taky zařadil. A Josef Jelínek nebude chybět ani teď na pražském stadionu v Edenu.

„Já myslím, že naši fanoušci budou šťastní, že to všechno uvidí. I když teď je už možnost, že na to podívají v televizi, protože každá televize vysílá deset programů, kde vysílají jen fotbal. Já to vím od sebe,“ směje se osmasedmdesátiletý bývalý československý reprezentant. Ten se do Brazílie vrátil s některými spoluhráči, včetně legendárního Josefa Masopusta, v roce 2012.

„Tam je náboženství a fotbal. Viděli jsme Copacabanu, fotbaly, nádherné návštěvy. Brazilci jsou technický mančaft. Dřív to byl taky technický tým, ale teď už to umí pěkně pokosit. Když jsme totiž viděli soutěž, jakou tam hrají, tak jsme viděli, jak Corinthians a Palmeiras do sebe šli,“ popisuje bývalý československý útočník.

Josef Jelínek se aktuálně těší na pražské utkání Česka s Brazílií. Zápas se hraje v úterý večer