‚Nezapomeneme.‘ Šurala na Letné uctili i soupeři z Baníku, šokovaná Sparta nemohla trénovat

„Ta zpráva nás všechny zasáhla tak, že první dva dny jsme nemohli ani pořádně trénovat. Ta deka padla na celý tým. Nejen hráčský, ale i realizační,“ řekl po zápase Sparty s Ostravou na Radiožurnálu kouč letenského týmu Michal Horňák.

Sparta uctí památku bývalého kapitána Šurala. Tým před zápasem nastoupí ve speciálních dresech Číst článek

Reagoval na úmrtí Josefa Šurala, bývalého sparťanského kapitána, který zemřel na začátku týdne po nehodě minibusu v Turecku.

Jméno bývalého kapitána Sparty se rozléhalo letenským stadionem už před zápasem, a zapojili se všichni na tribunách - nejenom sparťané ale i fanoušci ostravského Baníku.

Domácí vstoupili na hřiště v dresech s jeho jmenovkou a číslem 23, to samé měli hosté z Ostravy na černých tričkách s fotografií tragicky zesnulého fotbalisty. Minuta ticha se pak proměnila v minutu potlesku.

„Osobně tomu pořád nemůžu uvěřit. Měli jsme to v hlavě. Nejde se připravit, abychom na to nemysleli. Ztratili jsme a kamaráda a dobrého kluka. Na to se nejde připravit…,“ zadržoval slzy sparťanský záložník, který s Josefem Šuralem hrál v minulosti i za Liberec.

Na Letné i v Liberci při zápase Slovanu se Slavií se ve 23. minutě stálo a tleskalo. Památku útočníka uctili fotbalisté i diváci na všech stadionech, kde začala nadstavba Fortuna ligy.

Josef Šural zemřel v pondělí v Turecku při návratu z venkovního utkání Alanyasporu, kam na začátku roku přestoupil právě ze Sparty. Po 28letém reprezentantovi zůstaly manželka a dvě dcery. Zúčastnily se i děkovačky po vítězství 3:0. Poslední rozloučení se uskuteční v Brně.