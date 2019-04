‚Kamarád, fantastický táta, skvělý fotbalista.‘ Na Josefa Šurala vzpomínají spoluhráči i trenéři

Jaroslav Šilhavý, trenér reprezentace:

Pepu jsem znal už z působení v Liberci. Byl to skromný a poctivý kluk, na kterého mi zůstanou jen ty nejhezčí vzpomínky. Ta zpráva mě hluboce zasáhla. Je to ztráta nejenom pro český fotbal, ale hlavně pro všechny blízké - pro ty, kteří ho dobře znali. Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině.

Lukáš Pokorný, obránce Bohemians, bývalý spoluhráč z Liberce:

Jsou věci, které by se stávat neměly. A tohle je bohužel jedna z nich. Pro většinu národa prostě umřel fotbalista, ale nás opustil fantastický táta, to je strašně smutné. Teď jsou všechny slova zbytečná, všechnu energii vysílám rodině Pepy, je to strašný.

Ondřej Kasík, mluvčí Sparty:

Je to obrovská tragédie. Pepa byl náš kamarád. Nejen náš hráč a bývalý kapitán, ale v první řadě kamarád. Byl to výborný chlap, který miloval svoje děti a rodinu. Je to strašná ztráta a vlastně tomu ani nechceme uvěřit.

Určitě dáme i fanouškům možnost se s Pepou symbolicky rozloučit. Je velmi pravděpodobné, že připravíme něco už na sobotní utkání s Baníkem Ostrava. Vytvoříme nějaké pietní místo na stadionu nebo v jeho nejbližším okolí.

Pepo..... vzdy jsi byl hrac, ktereho jsem respektoval a ktery se s respektem choval k druhym. Mnoha a mnoha lidem jsi pravidelne kouzlil usmevy na tvarich. Dokazal jsi mnohe.



Bylo mi cti, byt s tebou na hristi.



Myslenky vsech jsou s tvoji rodinou.#JosefSural #kapitan pic.twitter.com/TKfdArYhNo — Jakub Podaný (@Pod_Y39) April 29, 2019

Zdeněk Ščasný, bývalý trenér Sparty:

Hrozně špatně se hledají slova, na takovou zprávu se nedá nijak reagovat. Pepa Šural přišel na Spartu za mě, když jsem tam byl poprvé. Byl to výborný fotbalista, skvělý kluk a nakonec se jeho rozhodnutí odejít do Turecka ukázalo jako osudové.

Co víc říct? Vyjádřit soustrast rodině a nejbližším. V takové chvíli se všichni uvědomí, že fotbal a všechno okolo je naprosto nepodstatné.

Martin Malík: "Chci vyjádřit co nejhlubší soustrast rodině a kamarádům. Pepa byl skromný člověk, který nám všem bude moc chybět. Nikdy nezapomeneme." — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) April 29, 2019

Kamaráde moc Ti děkuji za všechno co jsi pro mě udělal a jak jsi mi pomohl. Bylo mi ctí hrát po tvém boku ...odpočívej v pokoji

Upřímnou soustrast celé rodině pic.twitter.com/SnUE7SFPqg — Vláďa Coufal (@Coufi5) April 29, 2019

Úmrtí českých fotbalistů 3. září 1999 - Sekretář a bývalý fotbalista Bohemians Praha Jan Sanytrník byl nalezen mrtev v Michelském lese v Praze s bodnou ranou v hrudníku. Smrt byla kvalifikována jako sebevražda.

15. září 1999 - Brankář Zdeněk Jánoš jel v Praze na úseku mezi Jižním Městem a Petrovicemi rychlostí 150 km/h, když náhle přejel do protisměru a čelně se srazil s autobusem. Fotbalista nebyl připoután a na místě zemřel.

9. prosince 2010 - V 39 letech tragicky zemřel bývalý fotbalista a později funkcionář Brna Petr Kocman. Při výměně kola u jeho vozu ho na dálnici přejel kamion.

28. prosince 2012 - Bývalý reprezentant Václav Drobný, který jako kapitán získal v roce 2002 titul mistra Evropy do 21 let, podlehl v nemocnici vážným zraněním, která utrpěl po nárazu do stromu při noční jízdě na bobu ve Špindlerově Mlýně.

27. května 2016 - Bývalý reprezentant a dlouholetý hráč pražských Bohemians František Jakubec spáchal ve věku 60 let sebevraždu.

23. dubna 2017 - Bývalý reprezentant a hráč Plzně František Rajtoral spáchal sebevraždu. Jednatřicetiletý obránce, který naposledy působil v Gaziantepsporu, se oběsil ve svém domě v Turecku.

19. května 2017 - David Bystroň spáchal ve 34 letech sebevraždu. Bývalý obránce Baníku Ostrava a Plzně, jenž naposledy hrál ve Švýcarsku, se oběsil ve svém domě.

1. května 2018 - Bývalý fotbalista pražské Sparty Pavel Pergl, který hrál i v Německu, Anglii, Izraeli nebo Švýcarsku, spáchal ve 40 letech sebevraždu.

29. dubna 2019 - Český reprezentant Josef Šural zemřel v Turecku po nehodě minibusu, kterým se s dalšími hráči Alanyasporu vracel z ligového utkání na hřišti Kayserisporu. Osmadvacetiletý útočník podlehl zraněním v nemocnici, kam bylo převezeno i šest jeho spoluhráčů.