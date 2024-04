‚Jsem hodně pokopaný, ale to k tomu patří.‘ Mejdr v základní sestavě Sparty přispěl asistencí k výhře

Po utkání 26. kola fotbalové Fortuna ligy zůstaly České Budějovice poslední a Sparta se vrátila na první místo. Pražané vyhráli na českobudějovickém Střeleckém ostrově 1:0. Trenér Brian Priske byl spokojený jen s výsledkem. Zápas ovlivnila hrubá chyba domácího brankáře. České Budějovice 11:17 1. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Mejdr nastoupil proti Českým Budějovicím v základní sestavě Sparty | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Pražská Sparta vyhrála v Českých Budějovicích v utkání 26. kola fotbalové Fortuna ligy 1:0 a vrátila se do čela prvoligové tabulky. Dynamo dostalo gól z kopačky Veljka Birmančeviće po hrubé chybě brankáře Martina Janáčka. Trenér Sparty Priske byl spokojený s výsledkem, méně už s předvedenou hrou.

„Přijeli jsme si pro tři body a ty máme,“ shrnul stručně zápas trenér Sparty. Na pravý kraj obrany poslal podle očekávání Jana Mejdra. Ten ubránil, co měl, nahrál na gól a ještě stačil kontrolovat pohyb českobudějovického kapitána Zdeňka Ondráška.

„My jsme věděli, že v soubojích je silný a že bude důležité získávat druhé míče. Co se týče mých osobních soubojů, jsem hodně pokopaný, ale to k tomu patří,“ pousmál se spokojený Mejdr po zápase, ve kterém nahrál na Birmančevićovu gólovou střelu. Ta sice byla slabá, ale míč k překvapení všech proklouzl brankáři Janáčkovi do sítě.

„Strašně mě to mrzí, protože kluci hráli skvěle. Já tím gólem posadil Spartu na koně, protože do té doby vůbec nic neměli. A sám nevím, jak se to stalo, já jsem fakt neviděl. Ale na to se nechci vymlouvat, protože tohle nesmí skončit v bráně. Byl to šílený pocit, strašně mě to mrzí. Oni od té doby hráli jenom údržbu. Hráli to, co potřebovali,“ nešetřil sebekritikou brankář Dynama.

Pohotovost Birmančeviće

Obránce Sparty Mejdr se do hodnocení jeho zákroku pouštět nechtěl, spíš vyzdvihl Birmančevićovu pohotovou ránu. „Birma tohle má skvělý. Z naší strany to bylo takové nervóznější, troufnu si říct. A chyběl tomu druhý gól. Kdybychom dali druhý gól, tak si myslím, že bychom se víc uklidnili,“ zhodnotil Mejdr.

Jenomže ten nepřišel, a tak Sparta vyhrál hubeným skóre 1:0. To jí ale stačí na posun před Slavii na první místo v tabulce, zato Dynamo zůstává poslední.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 1. 4. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 26 21 3 2 58:20 66 2. Slavia 26 20 5 1 56:18 65 3. Plzeň 26 17 3 6 62:32 54 4. Ostrava 26 12 4 10 38:29 40 5. Mladá Boleslav 26 11 6 9 45:41 39 6. Slovácko 26 11 6 9 35:32 39 7. Liberec 26 9 8 9 38:40 35 8. Olomouc 26 9 6 11 34:36 33 9. Teplice 26 8 8 10 27:33 32 10. Bohemians 1905 26 7 10 9 24:33 31 11. Hr. Králové 26 7 9 10 29:36 30 12. Jablonec 26 6 10 10 32:40 28 13. Pardubice 26 7 5 14 25:36 26 14. Zlín 26 4 8 14 32:57 20 15. Karviná 26 5 4 17 26:49 19 16. Č. Budějovice 26 5 3 18 26:55 18