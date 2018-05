Jsem moc rád, že budu moct nastoupit v Parku princů, říká o zápase s Paris St. Germain Tomáš Koubek

Fotbalového brankáře Tomáše Koubka čeká v sobotu večer, podle jeho slov, dosavadní vrchol kariéry. Od 21 hodin nastoupí v Parku princů v brance Stade Rennes k zápasu francouzské ligy proti mistrovskému týmu Paris Saint Germain, který bude po zápase oslavovat titul, jelikož je to jeho poslední utkání na domácí půdě. V předvečer tohoto duelu mluvil s českým brankářem v Paříži zpravodaj Radiožurnálu Jan Šmíd. Rozhovor Paříž 20:57 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Tomáš Koubek v dresu francouzského Stade Rennes | Zdroj: Reuters

Jak vypadá příprava na takové mužstvo? Hrajete s nimi již třetí zápas v sezoně.

Tak jako před každým zápasem mám od trenéra brankářů připravené video, na které jsem se koukal.

Nejvíce jsem se soustředil na útočníky s tím, že Edinson Cavani se nebyl do zápasu nominován, takže to se mi ještě změnilo. I když je to Paris Saint Germain, tak je ta příprava stejná, jako před každým jiným zápasem.

Co od spoluhráčů chcete? Například při střelách z dálky chcete, aby je blokovali?

Nějaké věci máme nazkoušené, ale v té rychlosti okolo vápna se člověk snaží udělat co nejlépe tu věc, o které si myslí, že je v tu chvíli správná.

Pokud někdo vystřelí a obránce to tečuje na druhou stranu, tak to je fotbal. Pro mě je nejdůležitější vidět každou střelu už od začátku. Chci, abychom byli také aktivní i dopředu. Budeme chtít trochu zlobit a dát gól.

Kdo je podle vás nejnebezpečnější? Z koho jde největší strach?

Myslím, že ta útočná trojka, která je teď pozměněná, je určitě nejnebezpečnější. Určitě Angel Di Mária, Kylian Mbappé, Javier Pastore, možná Christopher Nkunku, který teď hraje ve skvělé formě. Těch hráčů tam je spousta.

Jak se na ten zápas těšíte? Bude určitě plný stadion, krásný – až mytický – stadion. Je to určitě jeden z vrcholů kariéry…

Určitě. Jak jsem se v prosinci těšil na domácí zápas proti nim, tak teď se těším dvakrát tolik, protože to bude v Parku princů můj první zápas.

Navíc proti mužstvu, které bude oslavovat titul, který získalo s obrovským náskokem, mají vynikající hráče. Jsem moc rád, že tam budu moct nastoupit a že u tohoto večera můžu být.