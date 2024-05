Jsme pouze v poločase. Vyškov má ve svém středu kvalitní fotbalisty, říká kouč Karviné po úvodu baráže

Stejně jako loni vstoupili druholigoví fotbalisté Vyškova do baráže o postup do nejvyšší soutěže prohrou 0:1. Rozdíl je, že před rokem takto prohráli ve Zlíně, tentokrát doma podlehli Karviné. Teď ve Vyškově věří, že rozdílně bude baráž i pokračovat – loni skončila odveta bezbrankovou remízou a takový výsledek by pro jihomoravský klub opět znamenal konec nadějí na postup.

