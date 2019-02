Slavia je krok dopředu, věří fotbalista Júsuf. Do Bohemians přivádí spoluhráče z Bahrajnu

„V Dubaji bylo 28 stupňů, tady jsou dva nebo tři. Jsem tu dva dny a předtím taková zima nebyla,“ usmíval se v rozhovoru pro iROZHLAS a Radiožurnál útočník Bohemians Abdalláh Júsuf Hilál při sledování generálky zelenobílých na Dukle.

Jediný Bahrajňan v české lize za sebou má náročnou zimní přestávku. Celou dobu ho limituje zranění kotníku, kvůli kterému nehrál na mistrovství Asie, kde Bahrajn skončil ve čtvrtfinále s Jižní Koreou.

Mezitím podepsal přestup do Slavie, ale pro jaro ještě zůstane v Ďolíčku, kam pomáhá přivést i svého spoluhráče z malého království v Perském zálivu.

Během zimní pauzy jste byl na mistrovství Asie. Jaký jste z něj měl pocit?

Moc šťastný z toho mistrovství nejsem, protože jsem byl zraněný už před turnajem. Mám něco s kotníkem, jen jsem seděl na lavičce a nemohl běhat. Ale s týmem a s trenéry jsme udělali všechno, jsme spolu dva roky, máme mladý tým.

Vypadli jste ve čtvrtfinále, je to pro Bahrajn dobrý výsledek?

Jasně. Hráli jsme proti Koreji, to je snad nejsilnější fotbalová země v Asii. A dostali jsme se s nimi až do prodloužení. Kdybychom je porazili, jsme v semifinále. Úplně spokojený nejsem, ale udělali jsme všechno. To se stane, že prohraješ.

Řekl jste, že jste byl zraněný, trvá to?

Jo, pořád jsem a teď se léčím. Potřebuju ještě dva tři dny, než se připojím k týmu. Mám ještě nějaká vyšetření, aby se vědělo přesně, co mi je.

Na první jarní kolo na Spartě už budete v pořádku?

Doufám. Chci hrát, je to velký zápas a doufám, že s kotníkem nic vážného nemám. Na mistrovství Asie jsem pár minut odehrát mohl, ale nebylo to na 100 procent. Nebylo to dobře ani pro mě ani pro tým. Něco se ode mě čekalo a nemohl jsem hrát naplno, bál jsem se o nohu, proti Spartě už chci být stoprocentní.

‚Všichni přes noc onemocněli‘

A tohle počasí navíc není úplně ideální pro zranění.

To říká i doktor, abych návrat neuspěchal, má o mě starost. Já spěchám, protože chci hrát, ale záleží to na mém stavu, jak dlouho to zabere. Snad to není nic vážného.

Bohemians zase trápí velká marodka...

Chybí nám hodně hráčů. Nějací jsou zranění a teď pět nebo šest hráčů chytlo nějakou chřipku. Já a Schumi (obránce Till Schumacher) taky nemůžeme hrát. Soustředíme se na Spartu, ta je důležitější.

Když se koukáte na své spoluhráče z Bohemky, jak se vám její hra líbí?

Jsem překvapený, protože v pátek jsem byl na tréninku a viděl jsem všechny trénovat a najednou tu skoro nikoho neznám, všichni přes noc onemocněli. Ale tohle není důležitý zápas. Věřím, že na jaře bude Bohemka silnější, přišli tři nebo čtyři dobří hráči, aby nám pomohli. Nejsme v dobré situaci, musíme se zlepšit a trošku vyskočit v tabulce.

Ale vy jste během zimy přestoupil do Slavie, i když na jaře ještě budete hostovat v Bohemians. Kde jste byl, když se přestup řešil?

Byl jsem v Dubaji, volal mi agent, který mi řekl detaily nabídky a podepsali jsme to. Jsem rád, že budu hrát za Slavii. Je to velký český a evropský klub.

Není to pro vás překvapení? Přeci jen jste v Česku jen půl roku.

Překvapení ne, ale velký krok. Šel jsem do Evropy, aby něco dokázal, abych se posouval nahoru a tohle je super krok, dostanu se na jinou úroveň. V Bahrajnu jsem nechal všechno, rodinu, kamarády přesně kvůli tomuhle. A Slavie je velký tým a pro mě bude čest za ni hrát.

Mohamed Marhoon *12. února 1998, Jidhafs – Bahrajn. 20letý bahrajnský reprezentant, který nejčastěji hraje na postu středního nebo levého záložníka. Český trenér Miroslav Soukup mu dal v září 2018 poprvé šanci v národním týmu, za který dal od té doby v osmi zápasech dva góly. Na mistrovství Asie hrál dvakrát v základní sestavě, dvakrát nastoupil jako střídající hráč.

V Praze jste půl roku, už jste si zvyknul?

Všechno už je v pohodě. První měsíce jsem si trošku zvykal, ale teď už je to lehčí, nemám problém jít kdykoli ven. Mám hodně rád české jídlo, ochutnám úplně všechno, třeba knedlíky. U jiných jídel si nepamatuju jména, ale s kamarády toho zkoušíme fakt hodně.

Doporučil byste fotbal v Česku třeba svým spoluhráčům z Bahrajnu?

Jo. Možná jeden kluk dorazí do Bohemky už teď. Jmenuje se Mohamed Marhoon. Je o pár let mladší než já a je to hodně dobrý hráč. Doufám, že to vyjde, protože se přestup pořád řeší s jeho klubem.