K Chorému by se do útoku šiknul Schick, říká Horváth před duelem proti Faerským ostrovům

Česká fotbalová reprezentace vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026 utkáním proti Faerským Ostrovům. „Snad to budou jasné tři body pro český tým. Minimálně tři góly kluci dají,“ myslí si před večerním duelem expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Zápas v Malšovické začíná ve 20.45 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Rozhovor Praha 10:21 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick na reprezentačním tréninku | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Česká fotbalová reprezentace rozehraje kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2026 duelem v Hradci Králové, kde se v týdnu pokládal nový trávník. Může mít nový povrch vliv na kvalitu hry?

Stát se to může. Všichni ale budeme doufat, že všechno dobře dopadne. Počasí už je příznivé, v Hradci tomu dali velkou péči a hřiště bude v pohodě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si fotbalového experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha před utkáním Česko - Faerské ostrovy

V nominaci trenéra Ivana Haška jsou i útočníci Jan Kliment, Tomáš Chorý a Patrik Schick. Koho očekáváte, že český trenér nasadí do zápasu?

Když je tam Patrik Schick, tak by se šiklo, aby tam byl s Tomášem Chorým. Dnes budeme mít převahu. Bude tam lítat hodně míčů do vápna, což bude pro Tomáše ideální. Troufnul bych si hrát s dvojicí útočníků, kterými by večer měli být Patrik Schick a Tomáš Chorý.

Co si myslíte o současné brankářské situaci u českého týmu?

Nemůžeme ani vidět, zda má Matěj Kovář formu, protože moc šancí v zápasech nedostává. Nejlepší by bylo, kdyby naskočil Jindra Staněk, který po zranění ve Slavii chytá každý zápas. Chytá výborně, nedělá chyby, je jistý a působí na mě sebevědomým dojmem.

Česko hrálo s Faerskými ostrovy od roku 1992 devětkrát, vždy vyhrálo a nedostalo ani jeden gól. Jaký vývoj lze očekávat ve večerním duelu?

Určitě si přeji, aby to byla gólová smršť. Snad to budou jasné tři body pro český tým. Myslím si, že vyhrajeme a minimálně tři góly dáme.

⚽️ DNES HRAJE REPRE!



V Malšovické aréně to bude opět pořádně bouřit! Boj o mistrovství světa 2026 začíná! Přímý přenos sledujte na @sportCT od 20:45! pic.twitter.com/QGd0m9mod7 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 22, 2025