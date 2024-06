K postupu by mohla Česku stačit i remíza s Turky. Musí ale nutně nastat souhra několika okolností

Čeští fotbalisté mají po dvou zápasech na mistrovství Evropy volnější den, příprava na klíčový zápas s Tureckem začne až v pondělí. Útočníka Patrika Schicka čeká cesta na vyšetření do nemocnice. Od zpravodaje z místa Hamburk 13:29 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští reprezentanti mají po zápase s Gruzií den bez tréninku | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Čeští fotbalisté mají za sebou na mistrovství Evropy dva zápasy. Po prohře s Portugalskem remizovali s Gruzií 1:1. Realizační tým pozměnil nedělní pozápasový program, čeká se také na výsledky vyšetření, které by měl odpoledne podstoupit Patrik Schick.

Co se týče situace v české skupině, Portugalci mají postup jistý. Zajistili si ho s předstihem sobotní výhrou nad Tureckem. Šanci proniknout do vyřazovacích bojů mají stále i tři další týmy včetně Česka. Pokud svěřenci Ivana Haška proti Turecku ve středu uspějí a vyhrají, mohou skončit druzí, což by znamenalo přímý postup do osmifinále.

Teoreticky se na druhou příčku může vyšvihnout i Gruzie, musela by ale porazit Portugalsko o dva a gólů a mít lepší skóre než Česko. I kdyby tato situace nastala, v případě výhry nad Tureckem by Češi skončili se čtyřmi body třetí. A v porovnáním s ostatními celky, které obsadí třetí příčky ve svých skupinách, by na tom měli být dobře, záleží však i na skóre. Při pozitivní souhře okolností existuje i šance, že by Česku mohla na postup stačit ve středu pouze remíza, a tedy celkový zisk dvou bodů ve skupině.

K tomu by ale musela pomoci souhra okolností, jako například stejně nízký bodový zisk ostatních týmů na třetích místech. To může reálně nastat ve skupině B, kde Albánie a Chorvatsko zatím mají po jednom bodu a v posledním utkání ve skupině je čekají silní soupeři z Itálie a Španělska. Výhodou pro český tým bude, že ještě před zápasem s Tureckem bude znát výsledky všech skupinových zápasů.

Nejen české fanoušky zajímá stav útočníka Schicka, který nedohrál zápas s Gruzií, a hřiště opouštěl v doprovodu lékařů. Žádné nové informace však aktuálně nejsou k dispozici. Hřiště opustil kvůli problémům s pravým lýtkem. Trenér Hašek na pozápasové tiskové konferenci vyjádřil znepokojení nad útočníkovým zdravotním stavem a nebyl si jistý jeho dalším pokračováním v turnaji. Schick by měl v neděli odpoledne podstoupit magnetickou rezonanci, která odhalí, jak vážné jeho zranění je.

Původně měli čeští reprezentanti v neděli od 11 hodin trénovat, realizační tým ale rozhodl o zrušení jednotky. Hráči tak mají čas na regeneraci a příprava na utkání s Tureckem začne až v pondělí. V neděli odpoledne je na programu setkání s novináři, kterého by se měl zúčastnit asistent trenéra a jeden či dva vybraní hráči.