Byl to hlas srdce, roční výdělek 45 milionů eur motivací nebyl, říká o rekordním přestupu Neymar

Rekordní částku 222 miliónu eur zaplatilo Paris St. Germain za brazilského fotbalistu Neymara. Toho podle jeho slov do pařížského celku nevedly neuspokojené ambice, kdy v Barceloně nehrál vedle Messiho hlavní roli, ale hlas jeho srdce a touha po nové výzvě. V Paříži si vydělá za rok 45 milionů eur (1,17 miliard korun) před zdaněním. Paříž 15:21 4. srpna 2017

"Odejít z Barcelony bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, jaké jsem kdy dělal. Je to jen o ambicích. PSG má podobné ambice jako já. Chce něco víc, větší výzvu. Srdce mi řeklo, ať to udělám," prohlásil Neymar na své první tiskové konferenci v Paříži.

"Rozhodně to nemá nic společného s tím, že jsem v Barceloně nebyl hlavní hvězdou. Kvůli tomu jsem neodešel. Motivuje mě pomoci získat PSG nové trofeje, po kterých tu touží," naznačil přání vyhrát s francouzským klubem Ligu mistrů.

Uvědomuje si, jeho přestup přitahuje pozornost především kvůli astronomickému odstupnému a celkově penězům, ty ale pro něj prý nebyly důvodem k odchodu z Barcelony.

"Těžko to budu vysvětlovat lidem, kteří mě neznají, ale mě nikdy nemotivovaly peníze. Pro mě je rozhodující spokojenost má a mé rodiny. Kdybych se řídil jen podle peněz, tak jsem asi v jiném klubu a jiné zemi. Opravdu mě mrzí, že lidé uvažují tímto způsobem," řekl kapitán brazilské reprezentace. "Chci psát historii PSG. To je jediný důvod, proč tu jsem," dodal pětadvacetiletý útočník.

Role nejdražšího hráče historie se nebojí. "Rozhodně to pro mě není břímě. Vážím 69 kilogramů a tohle mě o nic víc nezatíží. Samozřejmě to přináší velký tlak, ale na ten jsem zvyklý a vše jsem si dobře promyslel. Život nikdy není snadný a Bůh mi něco přichystal," dodal.

Zatímco Paříž svého nového hrdinu vítá, v Barceloně ho označují za zrádce a přirovnávají k Portugalci Luísi Figovi, který v roce 2000 přestoupil do Realu. Katalánský celek dokonce Neymarovi nevyplatí bonus 26 milionů eur, který měl dostat po loňském prodloužení smlouvy do roku 2021. Klub je zklamán i Neymarovým chováním při snaze vynutit si přestup.

Neymar však odmítá, že by se zachoval špatně. "Mrzí mě, že si o mně tohle fanoušci myslí. Doufám, že je to jen menšina. Nikdy jsem k nim neztratil respekt. Každý hráč by měl mít možnost se svobodně rozhodnout, zda chce zůstat či jít za novou výzvou. Nikdo nemá povinnost zůstat, když si přeje odejít," prohlásil hráč, který dal za Barcelonu ve 186 zápasech 105 branek.

"Barcelona je skvělý klub, mám tam přátele a nebylo snadné odejít. Ale takový je fotbal. Chci všem poděkovat, jak se tam ke mně chovali, ale nastal správný čas odejít. První člověk, kterému jsem své rozhodnutí oznámil, byl trenér Ernesto Valverde. Respektuji jeho i klub," dodal.

V PSG naváže spolupráci s kolegy z národního týmu Thiagem Silvou, Danim Alvesem, Lucasem Mourou a Marquinhosem.

"Samozřejmě jsou to mí přátelé a těším se na ně. Ale rozhodně to nehrálo roli při mém rozhodování. Přicházím kvůli celému klubu. Do rozhodování mi chtělo mluvit hodně lidí, ale já se prostě zeptal svého srdce a to řeklo: Jdi do PSG," řekl Neymar.

Poprvé by měl nastoupit už v sobotu v úvodním kole francouzské ligy proti Amiens. "Jsem hladový po fotbale a vždy chci hrát, takže jsem připravený na Amiens. Mám za sebou část přípravy, jen jsem teď přerušil trénink na dva dny. Ale už se nemohu dočkat, až obléknu dres PSG. Ještě jsem ani nemluvil s trenérem, tak nevím, jaké se mnou má plány," dodal.

Poděkoval argentinskému záložníkovi Javieru Pastoremu, že mu přenechal dres s číslem 10. "Moc mu za to děkuji. Překvapilo mě to a doufám, že se mu za to budu moci odvděčit," řekl Neymar.