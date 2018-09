Fotbalová reprezentace hledá nového kouče. ‚Naše kroky musí být velmi rychlé,‘ říká šéf FAČR Malík

Čeští fotbalisté jsou po dvou letech bez trenéra, když po dohodě s fotbalovou asociací rezignoval Karel Jarolím. Nejvážnějším kandidátem je Jaroslav Šilhavý. Podle předsedy Martina Malíka už má FAČR k dispozici seznam adeptů, se kterými se chce co nejdříve sejít. Praha 6:37 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ve mně tak nějak dozrálo, že už jsem asi vyčerpal všechny možnosti, aby to bylo lepší,“ zdůvodnil svůj odchod Karel Jarolím (uprostřed). | Foto: Štěpán Černý | Zdroj: FAČR

„Co se týče sportovních výsledků, tak tohle moje angažmá nejšťastnější nebude. Dostal jsem možnost trénovat nároďák a toho si nesmírně vážím. Beru to jako ohromnou zkušenost. Mrzí mě jenom to, že jsme neměli lepší výsledky,“ popsal své angažmá Karel Jarolím.

„Na příštím srazu v říjnu čekají tým dva zápasy Ligy národů a ve mně tak nějak dozrálo, že už jsem asi vyčerpal všechny možnosti, aby to bylo lepší,“ řekl.

„Mému nástupci popřeju hodně štěstí, protože ono i to sportovní štěstí k tomu musí být. A také to, aby se mu podařilo udělat co nejlepší výsledek.“

Kdo oním nástupcem bude, zatím není známo. „Máme určitou představu o tom, kdo by mohl být novým trenérem. Pracujeme s nějakým seznamem jmen, který není příliš dlouhý. Teď je důležité se s vytipovanými lidmi potkat,“ řekl Radiožurnálu šéf fotbalové asociace Martin Malík.

„Naše kroky musí být velmi rychlé. Domnívám se, že nemáme příliš času, nemáme víc času než v řádu dní. Potřebujeme náhradu nalézt a na jménu se shodnout velmi rychle,“ uvědomuje si Malík.

Karel Jarolím skončil na lavičce národního týmu po dvou letech. Celé jeho působení bylo provázeno velkou nespokojeností odborné a laické veřejnosti s výsledky týmu a o jeho možném konci se spekulovalo už po nezvládnuté kvalifikaci na mistrovství světa.

Bezprostředně po první zprávě o jeho konci se rozvířily spekulace, o tom, kdo ho u mužstva vystřídá. Jako nejvážnější kandidát se zatím jeví Jaroslav Šilhavý, který do loňského prosince působil u pražské Slavie.

Pro Šilhavého by nešlo o první zkušenost u reprezentace. V letech 2003 až 2009 působil jako asistent u Karla Brücknera a následně Petra Rady.

Další volbou by mohl být trenér výběru do 21 let Vítězslav Lavička, nebo jeho kolega od reprezentace do 20 let Karel Krejčí. Server iSport.cz přišel i s informací, že jedním z možných Jarolímových nástupců by mohl být bývalý záložník Manchesteru United Karel Poborský.