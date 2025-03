Pavel tam měl obrovské jméno, vzpomíná Poborský na Nedvěda. V Laziu si v minulosti zahráli i čtyři Češi

Fotbalisté Plzně jsou v Římě, kde budou hrát odvetu osmifinále Evropské ligy proti Laziu. Na Apeninský poloostrov si Italové přivezli ze Štruncových Sadů vítězství 2:1. Za slavný klub v minulosti nastupovali čtyři Češi včetně vítěze Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Pavla Nedvěda. Sezonu s ním za Lazio odehrál i bývalý kapitán národního týmu a vicemistr Evropy Karel Poborský. Řím 17:06 12. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Poborský v roce 2001, kdy oblékal dres Lazia Řím | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

„Pavel už tenkrát tam měl obrovské jméno a všichni ho tam respektovali, takže musím přiznat, že jsem se tam dostal na jeho popud, když mě doporučil. I díky Pavlovi jsem se tam tehdy dostal,“ vzpomíná Karel Poborský na začátky v Laziu Řím, kde hrál dva roky.

Spolupráce českých záložníků vydržela v italském klubu jednu sezonu, protože Nedvěd odešel do turínského Juventusu.

„Byla to pro mě škoda. Samozřejmě Pavlovi jsem přál Juventus. Udělal obrovský skok dál. My dva si i v soukromí lidsky rozumíme, takže mi odešel kamarád a to není nic příjemného,“ dodává Poborský.

A přesto - už jako soupeř - pomohl Karel Poborský Nedvědovi v sezoně 2001/2002 Serie A.

V poslední kole italské nejvyšší soutěže Lazio porazilo milánský Inter 4:2 a Karel Poborský dal dva góly.

„Díky tomu zápasu Inter nezískal titul, ale získal ho Juventus s Pavlem. Pro fanoušky to bylo velice emotivní a nikdo nechtěl, aby Inter u nás na našem stadionu slavil titul,“ vybavuje si někdejší opora fotbalové reprezentace.

Ale ti věrní až ortodoxní fanoušci Lazia Řím uměli být i nepříjemní, radikální a také nebezpeční. Když se týmu nedařilo, dokázali to dát dost najevo a nebáli se přijít třeba i do kabiny fotbalistů italského klubu.

„Deset vyholenejch a potetovanejch skinheadů na nás doslova řvalo, že ten klub si zaslouží jiné výkony. Ještě ten den jsme odletěli na sever a následující zápas jsme museli vyhrát za každou cenu, což se povedlo a mohli jsme se v klidu vrátit do Říma a vše si sedlo do starých kolejí,“ připouští Poborský.

Celkově pak na angažmá v Laziu vzpomíná v dobrém a rád se na Olympijský stadion v Římě vrací. Kromě Nedvěda a Poborského si v dresu slavného Lazia zahráli ještě útočník Libor Kozák a také obránce David Rozehnal.

Ve čtvrtek se tam o postup do čtvrtfinále Evropské ligy utkají s domácím Laziem fotbalisté Plzně. Zápas začne v 18.45 stejně jako přímý přenos na digitální stanici Radiožurnál Sport.