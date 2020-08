Plíšková po porážce nehledala výmluvy. Život v ‚bublině‘ snáší bez problémů, fyzicky se cítí dobře

Nečekaně brzy skončila generálka na grandslamové US Open pro první nasazenou hráčku Karolínu Plíškovou. Na turnaji v New Yorku podlehla ve 2. kole Rusce Veronice Kuděrmětovové 5:7 a 4:6. Česká tenistka přesto našla po překvapivé porážce ve specifické atmosféře i pozitiva. New York 13:06 24. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková na Turnaji mistryň | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

„Čekala jsem těžké utkání. Ona už odehrála pár turnajů v Evropě, pro mě to byl první ostrý zápas. V prvním setu jsem měla lépe servírovat, také jsem udělala spoustu chyb na returnu. Soupeřka hrála dobře, za vítězstvím si šla, ale nebylo to tak, že bych dnes nemohla vyhrát,“ zhodnotila Plíšková na tiskové konferenci.

Utkání se hrálo bez diváků, podle české tenistky to ale nemělo na výsledek vliv. „Musíme si na to prostě zvyknout. Všichni jsme předem věděli, že budeme hrát před prázdnými tribunami. Někdy jsou to ale zvláštní situace, obzvláště když je to vyrovnaný zápas a po dramatických výměnách nepřijde žádný aplaus, jen ticho. Rozhodně jsem kvůli tomu ale neprohrála zápas, pro všechny je to stejné.“

Osmadvacetiletá tenistka se nevymlouvala ani na vysoké teploty a velkou vlhkost, které panují v New Yorku. „S fyzičkou jsem problém neměla. Od začátku do konce jsem se cítila podobně dobře. Alespoň něco pozitivního na dnešním zápase,“ uvedla.

Tradiční generálka před US Open letos probíhá v důsledku koronavirové krize v New Yorku, a nikoliv v Cincinnati. Tenistky tak zůstávají na jednom místě v „bublině“.

„Do začátku US Open to bude jen týden, to je úplně v pohodě. Naopak je výhoda, že můžu trénovat na stejných dvorcích se stejnými míčky. Kdyby se hrálo v Cincinnati, tak mě čeká ještě zítra přesun a ztratila bych den. V „bublině“ jsem už týden a nemám s tím zatím vůbec žádný problém. V hotelu je o nás dobře postaráno,“ nestěžuje si rodačka z Loun.

Plíšková znovu zopakovala, že na rozdíl od některých soupeřek neuvažovala o tom, že by se z amerických turnajů odhlásila. A věří, že se na výjimečně rychlých dvorcích v New Yorku stihne dostat do formy.

„Od prvního dne se mi tady zdály kurty poměrně rychlé. Nevím, jak to vidí ostatní, ale podle mě jsou nejrychlejší, co tu kdy byly. Důvod neznám, ale máme dost času si zvyknout. Výměny jsou o dost kratší, míčky neskáčou tolik a povrch nahrává podání. To by pro mě měla být samozřejmě výhoda,“ dodala Plíšková.

US Open, teprve druhý grandslamový turnaj sezony, začne na kurtech ve Flushing Meadows přesně za týden 31. srpna.