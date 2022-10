Karta se obrátila, protože jsme si za tím šli, radoval se po důležité výhře v Nice trenér Slovácka Svědík

Ve čtvrtém utkání skupiny Evropské konferenční ligy dokázali fotbalisté Slovácka poprvé vyhrát. Na jihu Francie porazili domácí Nice po obratu 2:1 a udrželi se tak v boji o postup do vyřazovací fáze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak fotbalisté Slovácka hodnotí výhru v Konferenční lize na hřišti francouzského Nice

„Je to nádhera. Ty první tři zápasy jsme měli takové, že jsme mohli víc bodů, ale nevyšlo nám to výsledkově, i když jsme některé pasáže v zápasech měli velmi slušné. Dnes to bylo zase naopak, naše hra nebyla dobrá, ale i přesto jsme vyhráli,“ přiznal obránce Slovácka Petr Reinberk.

Tým z Uherského Hradiště po remíze s Partizanem Bělehrad a prohrách v Kolíně nad Rýnem a doma s Nice dokázal ve skupině Evropské konferenční ligy poprvé bodovat naplno.

Přitom ještě čtvrt hodiny před koncem Slovácko na jihu Francie prohrávalo. Jenže chvíli po vyrovnání Tomiče dostal červenou kartu domácí Todibo a z následného přímého kopu se trefil právě Reinberk.

„Jestli červená karta byla, nebo nebyla, tak v tomhle se trochu obrátila, protože v ostatních zápasech jsme mohli říkat něco jiného. Tentokrát jsme toho využili a ta karta se otočila proto, že jsme za tím šli a protože jsme dobře pracovali celý druhý poločas,“ chválil trenér Martin Svědík své svěřence.

Fotbalisté Slovácka otočili utkání v Nice a v Konferenční lize poprvé naplno bodovali Číst článek

Klub z Uherského Hradiště se výhrou v Nice zapsal do historických tabulek.

A to jako tým ze sedmého nejmenšího města podle počtu obyvatel, který kdy dokázal naplno bodovat ve skupině jakéhokoliv evropského poháru. Hlavně se ale Slovácko udrželo ve hře o postup do vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy.

„Zbraně neskládáme a budeme se o to chtít porvat. Nějaká šance tam je, takže určitě koutkem duše nad tím budeme přemýšlet,“ říká Petr Reinberk, kterého doplňuje spoluhráč Michal Tomič.

Slovácko zůstává ve skupině i po čtvrtém kole poslední, ale má čtyři body jako Kolín nad Rýnem. Nice je na tom o bod lépe a na čele je Partizan Bělehrad, který má osm bodů.

„Určitě to může být motivace nejen do Konferenční ligy, ale i do naší ligy, kde se nám moc výsledkově nedaří a potřebujeme se odrazit. Možná právě tenhle výsledek nám dá mentální sílu a nabudí nás k lepším výkonům. Liga pro nás není druhořadá a chceme se na ní soustředit jako na Konferenční ligu,“ připomíná křídelník Michal Tomič, že fotbalisté Slovácko musí v závěru podzimu myslet také na vylepšení až jedenáctého místa v ligové tabulce.

I díky červené kartě, která být neměla, @1_FCS vyhrálo na hřišti @ogcnice 2:1 a dál je ve hře o postup do vyřazovací fáze @europacnfleague. pic.twitter.com/YC4V5I0XT6 — Tomáš Petr (@MistrGarfield) October 13, 2022