Karviná podlehla budějovickým fotbalistům 0:1, gól dostala v 87. minutě. Olomouc pokořila Boleslav 4:0

Fotbalisté Olomouce rozdrtili v 11. kole první ligy Mladou Boleslav 4:0. Za Sigmu se netradičně prosadili čtyři obránci - ve 26. minutě otevřel skóre Juraj Chvátal a po změně stran skórovali Ondřej Zmrzlý, Jakub Pokorný a Vít Beneš. Hosté od 72. minuty dohrávali bez vyloučeného Ondřeje Karafiáta. České Budějovice udolaly v 11. kole první ligy v souboji celků ze spodních pater tabulky Karvinou 1:0. Jedinou branku vstřelil v 87. minutě Musa Alli. Aktualizováno České Budějovice/Olomouc 20:21 7. 10. 2023 (Aktualizováno: 20:57 7. 10. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít SK Sigma Olomouc porazila FK Mladou Boleslav 4:0 | Foto: Peřina Luděk | Zdroj: Profimedia

V oboustranně opatrném utkání o sobě dali jako první vědět karvinští fotbalisté. V páté minutě zakončoval po individuální akci karvinský Iván, ale českobudějovický brankář Šípoš jeho pokus vyrazil na roh.

Po něm se slovenský křídelník dostal k zakončení znovu, mířil však nepřesně.

Většinu ofenzivních akcí Dynamo táhl Alli, jenž se v 18. minutě dostal do slušné příležitosti, ale karvinský brankář Holec zasáhl. Největší šanci ke skórování měl v prvním poločase ve 28. minutě hostující Akinyemi, po přihrávce Fleišmana však z dobré pozice v pádu přestřelil.

⏱

TO BYLA JÍZDA!!! Zpátky na vítězné vlně! Po čtyřech gólech obránců vítězíme nad Bolkou 4:0!

⚽ 27. Chvátal, 63. Zmrzlý, 67. Pokorný, 89. Beneš#hanacidoteho pic.twitter.com/G810GUuXZw — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) October 7, 2023

Akinyemi se do nadějné možnosti dostal i v úvodu druhého dějství. Opět ale v klíčový moment selhal, tentokrát na hranici malého vápna vůbec netrefil míč po přihrávce od Ivána.

Podařenou pasáž Karviné ze začátku druhé části mohl zužitkovat i Čavoš, bývalý hráč Dynama ale nedokázal zareagovat na chybu brankáře Šípoše po rohovém kopu.

Jihočeši poté přidali. V 72. minutě nařídil sudí Kvítek penaltu po zákroku karvinského Krčíka na Alliho ve vápně, následně však po zásahu videorozhodčího verdikt zrušil kvůli předchozímu ofsajdu domácích.

‚Ševci‘ letos poprvé bodovali venku, s Bohemians remizovali 0:0. Fotbalisté Slovácka porazili Teplice 2:0 Číst článek

Českobudějovičtí byli v závěru nadále nebezpečnějším týmem a v 84. minutě chybělo Šigutovi pár centimetrů k tomu, aby hlavičkoval z malého vápna. Za tři minuty už se Dynamo dočkalo.

Střídající Adediran prodloužil dlouhý nákop na rozběhnutého Alliho, jenž přetlačil Krčíka a překonal Holce. Nigerijský křídelník si připsal druhou ligovou branku za Jihočechy po příchodu z Brna.

Českobudějovičtí poprvé v tomto ročníku nejvyšší soutěže udrželi nulu. S Karvinou neprohráli pošesté z dosavadních sedmi vzájemných ligových duelů. Slezané zůstávají jediným týmem, který ještě v sezoně nezískal venku ani bod.

Jihočeši zvítězili po třech kolech, doma získali devět z dosavadních 10 bodů a v neúplné tabulce poskočili na 12. místo. Nováček z Karviné v druhém zápase po příchodu trenéra Juraje Jarábka na minulou výhru 5:2 nad Libercem nenavázal a klesl na předposlední pozici.

Čtyři góly obránců

Olomouc v nejvyšší soutěži bodovala s Boleslaví počtvrté za sebou. Sigma zvítězila po dvou kolech a v neúplné tabulce se posunula na třetí místo. Boleslav naopak po třech ligových výhrách za sebou nebodovala a patří jí sedmá příčka.

„Byla to pro nás křižovatka, kudy se budou ubírat naše další ambice. Kdybychom prohráli potřetí za sebou, pro psychiku by to před reprezentační pauzou určitě nebylo příjemné,“ řekl na tiskové konferenci olomoucký trenér Václav Jílek.

Sigma nastoupila bez brankáře Macíka, který pykal za vyloučení v minulém kole. Trenér Jílek neměl ze zdravotních důvodů k dispozici také dva nejlepší střelce týmu Juliše a Vodháněla. Boleslavi chyběl zraněný Hilál.

DOHRÁNO⌛️ | Je to tam! Všechny tři body zůstávají doma!!⚫️⚪️ pic.twitter.com/UFlXjpo12c — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) October 7, 2023

Prvních 20 minut se ani jeden z týmů do velké příležitosti nedostal. Až ve 21. minutě nadělala domácímu brankáři Digaňovi problémy Kušejova střela, kterou vyrazil.

O pět minut později padl první gól. Zorvan poslal balon za obranu Chvátalovi, slovenský bek si zasekl a levačkou se trefil po zemi přesně k přední tyči.

„Utkání začalo olomouckým tlakem, 15 minut nás domácí sevřeli, měli několik standardek. Přežili jsme to a začali se osmělovat, v tu chvíli jsme ale inkasovali,“ posteskl si mladoboleslavský trenér Marek Kulič.

Ostravský Baník se může spolehnout na podporu dětí. Na výjezd do Olomouce vyrazili Mladí chachaři Číst článek

Chvíli po úvodním gólu mohl zvýšit Ventúra, ale jeho rána z hranice šestnáctky šla nad. Stejně si počínal na druhé straně při hlavičce z malého vápna Pulkrab. Vyrovnat se hostům nepovedlo ani ve 40. minutě, kdy Kostkovu střelu vyrazil Digaňa.

Do druhé půle vstoupili aktivněji hosté, ale po hodině hry inkasovali rozhodující branky. Nejprve v 63. minutě našel Zorvan centrem slabší levačkou Zmrzlého, který hlavičkoval osamocený a usměrnil míč mimo dosah brankáře Trmala.

„Měl jsem být na zadní tyči. Jak standardka proběhla, zůstal jsem tam a čekal na druhý míč. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem tam naběhl a dostal jsem krásný centr na hlavu. Jen jsem měl za úkol trefit bránu,“ podotkl Zmrzlý.

Za tři minuty vyhrál Beneš po odvráceném centru souboj na hranici šestnáctky a druhý ze stoperů Pokorný rovněž hlavou zvýšil už na 3:0. V 72. minutě mladoboleslavský Karafiát na polovině hřiště trefil kolenem při souboji Zifčáka do zad a rozhodčí Klíma mu udělil druhou žlutou kartu.

Derby chceme zvládnout. Pardubicím máme co vracet, hlásí asistent trenéra Hradce Hejkal Číst článek

„Měli jsme dobrý vstup do druhé půle, Sigmu jsme nepouštěli na útočnou polovinu. Poté jsme ale inkasovali ze dvou standardek, na které jsme se připravovali. Po třetí brance už bylo po utkání,“ konstatoval Kulič.

Hanáci v přesilovce v klidu kontrolovali průběh a minutu před koncem se prosadili ještě jednou. Zmrzlý rozehrál roh na Beneše a ten poslal míč z voleje na zadní tyč.

„Myslím, že to je historický zápis, že se trefili čtyři hráči z obranné řady. Mohli bychom si dnes říct, že když vám chybí útočníci, spolehněte se na obránce,“ poznamenal s úsměvem Jílek.

Olomoučtí si připsali nejvyšší ligovou výhru od předloňského listopadu, kdy venku rozdrtili Pardubice 5:1. Naopak Boleslav utrpěla nejhorší porážku v nejvyšší soutěži od debaklu rovněž 0:4 v dubnu na stadionu Bohemians 1905.