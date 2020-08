Karviná po karanténě a dovolené začala přípravu. Kouč Jarábek skládá tým bez opor Ba Louy a Lingra

Fotbalisté Karviné si od konce minulé prvoligové sezony odpočinuli jen deset dní a v pondělí už se zase zapojili do společných tréninků. Trenér Juraj Jarábek strávil od března celkem šest týdnů v karanténě. Má obavy i z dalších měsíců? Karviná 10:52 4. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adriel D Avila Ba Loua v dresu Karviné. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Karvinští fotbalisté v závěru loňské prvoligové sezony museli strávit 14 dní v karanténě, pak chvilku trénovali a přišel konec sezony. Teď po deseti dnech dovolené začali opět trénovat.

„Dalo nám to zabrat hlavně po mentální, psychické stránce. Od začátku koronaviru to bylo těžké, protože jsme ani neměli kdy trénovat a potom jsme do toho znovu spadli,“ říká Radiožurnálu k psychické zátěži karvinský trenér Juraj Jarábek.

Sám při cestě na Slovensko a zpět do Karviné strávil na jaře v karanténě vždy 14 dní. A pak ještě před závěrem sezony opět dva týdny i s celým týmem. Ale doufá, že v další sezoně podobný scénář nenastane.

„Doufám, že se udělá nějaký manuál na tyto opatření. Nedej bože, aby se opakovalo tohle, což je ale není vyloučené. Hráči by se měli dát stranou a protestovat, ale liga by se přerušovat neměla, protože už bychom to nedohráli,“ myslí si Jarábek.

Bez Ba Louy a Lingra?

Postavit konkurenceschopný kádr na novou sezonu ale bude tvrdý oříšek.

Odešlo už 11 hráčů včetně Adriela Ba Louy do Plzně, o nejlepšího střelce Ondřeje Lingra se zase zajímají Slavia a Baník.

„S těmi odchody je to tak každý rok. Že je o naše hráče zájem, je plus. Na tom je náš klub postavený – vychovat a prodat. Teď se vynasnažíme, abychom to poskládali znovu nějak dobře do ligy a vynasnažíme se, abychom měli start do sezony lepší než v minulých ročnících.“

Každopádně přípravu začali karvinští fotbalisté v pondělí raději zvolna...

„Už jsem toho ve fotbale zažil dost, takže radši říkám – raději ať je hráč nedotrénovaný než zraněný. Uvidíme, musíme na to jít pomaličku,“ doplňuje slovenský kouč.