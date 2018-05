‚Sázka do loterie.‘ Fotbalisté Karviné jdou do boje o záchranu v posledním kole s novým trenérem

Jaký efekt může mít výměna trenéra pouhé dva dny před nejdůležitějším zápasem sezóny? To si vyzkouší fotbalisté Karviné. Jejich trenéra Jozefa Muchu, který půl roku bojoval s týmem o záchranu v první lize dva dny před klíčovým zápasem „o všechno" vedení klubu odvolalo. Karviná 22:05 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karvinský Tomáš Wágner (vlevo) při utkání 29. kolo proti Baníku Ostrava | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Je to experiment, sázka do loterie. Je to specifické v tom, že na pozici trenéra nepřichází nový člověk. Je to někdo, kdo se v tom týmu pohybuje, kdo zná hráče. Tudíž má asi přehled, proč to nebylo zrovna optimální a má tedy svou vlastní představu, jak hráče na poslední, zásadní zápas nachystat,“ myslí si sportovní psycholog Václav Petráš.

Ten připomněl, že Muchu na trenérské lavičce nahradil sportovní ředitel Lubomír Vlk. Ve fotbalovém prostředí je běžné, že kluby řeší herní krizi výměnou trenéra. Odvolat kouče v týdnu před nejdůležitějším utkáním v roce už ale tak obvyklé není.

„Tohle mi přijde naprosto extrémní. Zažil jsem to v situaci, kdy už o nic nešlo, sezona už byla prohraná a už nebyl důvod tlačit na výkonnost. Tohle je úplně opačný případ, kdy sezona směřovala k tomuhle zápasu a v něm se rozhodne,“ popisuje Petráš.

Lubomír Vlk převzal mužstvo ve čtvrtek, tedy dva dny před zápasem na Vysočině. Za tak krátkou dobu se nedají předpokládat výraznější změny ve způsobu hry. Podle bývalého kouče Karviné Leoše Kalvody ale může razantní změna na hráče zapůsobit jinak.

„Už tam musel přijít nový impuls na poslední chvíli. Trenér tomu, co se týká fotbalové stránky, nemůže nijak moc pomoct,“ domnívá se Kalvoda.

Pro Karvinou bude zásadní, jak k trenérské výměně přistoupí samotní hráči. Podle Václava Petráše je to v podobném případě hodně individuální.

„Málokdy si trenér dokáže získat úplně všechny a naopak málokterý trenér i ten nejvíc nepříjemný si dokáže znepřátelit všechny. Jsem si celkem jist, že vedení klubu ví, proč to dělá a že pravděpodobně v tomto případě spoléhají na to, že většina klíčových hráčů to spíš bude vnímat pozitivně než negativně,“ dodává Petráš.

Karvinští jsou před posledním duelem sezony v ligové tabulce na sestupové patnácté příčce. K záchraně tak potřebují v Jihlavě nutně zvítězit. Jestli byla výměna trenéra dobrým krokem, se tedy bude hodnotit podle výsledku sobotního utkání.

HET liga (PLATNÉ K 25. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 29 19 6 4 50:22 63 2. Slavia 29 16 8 5 47:19 56 3. Jablonec 29 15 8 6 47:27 53 4. Sparta 29 14 10 5 43:25 52 5. Olomouc 29 14 10 5 38:22 52 6. Liberec 29 13 7 9 36:32 46 7. Bohemians 1905 29 9 10 10 30:29 37 8. Teplice 29 8 10 11 32:37 34 9. Ml. Boleslav 29 9 7 13 31:40 34 10. Dukla Praha 29 9 5 15 31:50 32 11. Slovácko 29 6 13 10 23:30 31 12. Jihlava 29 8 6 15 30:46 30 13. Zlín 29 7 9 13 28:47 30 14. Ostrava 29 6 10 13 34:43 28 15. Karviná 29 6 9 14 30:40 27 16. Brno 29 6 6 17 20:41 24