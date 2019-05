VIDEO: ‚Vítězství asi těžko.‘ Trenér Straka se výsledek zápasu dozvěděl až od reportéra, následovala omluva

František Straka je známý trenérský bouřlivák, utkání hodně prožívá a včera se nechal do zápasu strhnout natolik, až mu uniklo, že vyrovnávací gól Jihlavy rozhodčí pro ofsajd zrušili.

A tak zatímco karvinští hráči se po závěrečném hvizdu těšili z výhry 2:1, jejich trenér se divil dotazům redaktora České televize Lukáše Kalety, který Strakovi gratuloval k vítězství. „Vítězství asi těžko ne?“ divil se František Straka a začal radši hodnotit zápas o dost obecněji.

Pak ale přišel další dotaz Lukáše Kalety počítající se správným výsledkem 2:1. „Bylo to 2:2, ne 2:1,“ dohadovali se trenér s reportérem. Až pak přišlo vysvětlení v přímém přenosu, že vyrovnávací gól Lukáše Zoubeleho neplatil. „Já jsem to nezaregistroval. Myslel jsem, že to byl gól,“ usmíval se František Straka v den svých 61. narozeniny.

Informovat o výsledku trenéra v přímém přenosu byla nová zkušenost i pro reportéra České televize Lukáše Kaletu.

„Původně jsem si myslel, že to bere jako celý dvojzápas a vítězství to pro něj ještě není. Pak na mě začal ukazovat dvojky na prstech a bylo mi jasné, že došlo k záměně,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Nakonec všechno dobře dopadlo i za pomoci delegáta Ligové fotbalové asociace, který v pozadí naznačoval trenérovi Karviné správné skóre.

„Zasmáli jsme se tomu, podali jsme si ruce a ještě se František Straka omlouval, že mu to nedošlo. Oba jsme to vzali sportovně. Nic tak hrozného se nestalo, k živému vysílání to patří a je to pěkný výsledek přenosu. Faktická informace nakonec zazněla,“ říká Lukáš Kaleta.