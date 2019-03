‚Efekt Franze‘ nepřišel. Motivátor Straka bude zvedat Karvinou o reprezentační pauze

Po šesti letech se opět vrátil do české fotbalové ligy, a to v roli, kterou už dobře zná. Dotáhnout tápající mužstvo k záchraně. Start nejnovější mise ale trenérovi Františku Strakovi nevyšel. Jeho Karviná podlehla Dukle na jejím hřišti 1:2 a spadla na poslední místo ligové tabulky. Praha 11:55 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Straka, nový trenér Karviné | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Strašně moc mě mrzí, že se „efekt Franze“ nedostavil a prohráli jsme, ale jedeme dát. Na téhle cestě zůstaneme, protože kluci chtěli utkání vyhrát. Udělali maximum, ale v šancích, co jsme měli, nám chybělo štěstíčko,“ prohlásil na Radiožurnálu po utkání na Dukle František Straka.

Karviná s novým trenérem na Julisce prohrála 1:2 i kvůli brzké penaltě. Slezané se propadli v tabulce na poslední místo, právě za Duklu. Pro zkušeného trenéra se ale po úvodní porážce nic nemění.

„Motivace je stejná, z téhle situace se musíme dostat sami. Nemůžeme čekat, že nám někdo pomůže. Příští utkání je derby s Baníkem Ostrava, to bude hodně brizantní zápas. Motivace bude zase taková, aby si kluci věřili, že úspěch přijde,“ předpovídá Straka.

Nový trenér v Karviné nastoupil ve středu, přesto už je podle hráčů posledního týmu ligy je jeho přínos znát.

„Měl to těžké za dva tréninky. Ale je jedinečný v tom, jak dokáže tým vybudit, neskutečně nám dodává sebevědomí. Je velké štěstí, že ho tady máme. Psychická podpora, kterou umí udělat, nám do dalších zápasů pomůže,“ věří útočník Tomáš Wágner

Na motivaci svěřenců bude mít František Straka dost času, po 25. kole totiž začíná reprezentační přestávka, která by jeho svěřencům měla pomoct.

„Je to lepší, po psychické stránce to nebude tak náročné, kluci si odfrknou. Teď musíme mít chuť chtít to utkání vyhrát. Po mentální stránce je budu tlačit neustále dopředu,“ naznačuje svůj hlavní plán František Straka.

Na zlepšení psychiky má necelé dva týdny, pak MFK otevře 26. kolo zápasem proti Baníku Ostrava, který do té doby čeká ještě utkání aktuálního kola s Mladou Boleslaví.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 16. 3. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 24 20 1 3 61:18 61 2. Plzeň 25 17 4 4 36:23 55 3. Sparta 24 14 5 5 42:20 47 4. Jablonec 24 12 4 8 44:24 40 5. Ostrava 24 11 5 8 31:26 38 6. Zlín 24 11 3 10 31:30 36 7. Ml. Boleslav 24 9 6 9 43:38 33 8. Teplice 25 9 5 11 28:35 32 9. Liberec 24 8 7 9 25:22 31 10. Olomouc 24 9 4 11 27:35 31 11. Slovácko 24 9 2 13 27:38 29 12. Opava 24 7 5 12 34:40 26 13. Příbram 24 7 5 12 29:54 26 14. Bohemians 1905 24 6 7 11 23:32 25 15. Dukla Praha 25 5 4 16 21:47 19 16. Karviná 25 4 5 16 28:48 17

Fortuna liga | 25. kolo 15.3. FK Dukla Praha - MFK Karviná 2:1 15.3. FK Teplice - FC Viktoria Plzeň 2:1 16.3. FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 16.3. FC Slovan Liberec - FC Fastav Zlín 16.3. 1.FC Slovácko - FK Jablonec 16.3. AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc 17.3. 1.FK Příbram - SK Slavia Praha 17.3. Bohemians Praha 1905 - SFC Opava