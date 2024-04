Karviná musí vyhrát ve Zlíně, aby neskončila poslední v tabulce. ‚Budeme bojovat,‘ slibuje trenér Bielan

Ve fotbalové lize v neděli končí základní část a v posledním kole zbývá vyřešit několik otázek. Rozhodne se třeba o tom, kdo do nadstavby půjde z posledního místa. V tomto případě hodně napoví souboj Zlína s Karvinou. Zlín 14:20 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisty Karviné čeká tuhý souboj se Zlínem | Foto: Luděk Ovesný, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

Fotbalová liga má v neděli na programu závěrečné kolo základní části sezony. Zatímco na špici tabulky je situace před nadstavbou jasná, na jejím konci je pořád o co hrát. Možná nejzajímavější zápas se bude hrát na stadionu čtrnáctého Zlína, který přivítá poslední Karvinou.

Zlínské fotbalisty čeká v tomto týdnu už druhý soutěžní duel. Výběr kouče Červenky ve středu v semifinále domácího poháru prohrál v Plzni a o trofej si nezahraje. Ve zbytku sezony se tak Zlín může soustředit na ligu a právě nedělní souboj s Karvinou pro něj může být klíčový.

„Pro nás je to určitě zápas o šest bodů, jak se říká. Doma jsme silní, takže si myslím, že můžeme Karvinou porazit. Nebojím se toho,“ potvrzuje důležitost zápasu záložník Zlína Jakub Janetzký.

Rozhodne mentální nastavení

Zlínský trenér Bronislav Červenka si uvědomuje, že bude do zápasu důležité vstoupit ve správném mentálním nastavení. „Bude to o přístupu, o chybičkách. Chceme vyhrát každý souboj, který podstoupíme. Pokud budou mít kluci takhle nastavenou hlavu, věřím, že zápas dovedeme do vítězného konce,“ říká Červenka.

Čtrnáctý Zlín má momentálně na poslední Karvinou tříbodový náskok, Slezané ale svého nedělního soupeře pořád můžou dostat pod sebe. Na podzim ho totiž doma porazili 4:1, a pokud zvítězí i v neděli, díky lepším vzájemným zápasům Zlín v tabulce přeskočí.

„Jak jsem řekl klukům, nedovolím, abychom to zabalili. Budeme bojovat do posledního kola,“ slibuje trenér Karviné Marek Bielan. Na poslední místo po základní části pořád můžou spadnout i České Budějovice, které v neděli nastoupí proti Slovácku.

Na zlínské Letné proti @footballzlin zakončíme základní část F:L a zároveň se dozvíme soupeře pro pětizápasovou nadstavbu, ve které už půjde o vše Jisté je zatím pouze to, že pokud bychom dnes vyhráli, tak příští týden začneme stoprocentně na hřišti soupeře. pic.twitter.com/uKeNQmp15V — MFK Karviná (@MFKKarvina) April 28, 2024

Vyrovnaný boj až do konce

Patnáctí Jihočeši mají na Karvinou pouze jednobodový náskok, naopak na Zlín ztrácejí body dva. Podle experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha se o záchranu mezi elitou bude bojovat až do konce nadstavby

„Je to vyrovnané, všechny týmy ukázaly, že jsou schopné vyhrát. Ale hráčům bude nohy svazovat hlava, protože hrají o živobytí,“ popisuje Horváth.

Všech osm zápasů 30. ligového kola začne v 15 hodin. Na Radiožurnálu Sport o nich uslyšíte v pořadu S mikrofonem za fotbalem.