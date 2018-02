Karviná nasázela Zlínu čtyři góly a na jaře je zatím stoprocentní

Karviná vstoupila do jarní části utkáním na hřišti Mladé Boleslavi, kde se sice po většinu zápasu bránila, nakonec si ale díky Tomáši Wágnerovi připsala cenné tři body. To Zlínu se jarní premiéra moc nepovedla, na Dukle nedal penaltu a musel se spokojit s remízou.

V prvním poločase se v Karviné dlouho hrálo bez šancí na obou stranách, až ve 29. minutě byl ve slibné pozici domácí Štěpanovský, ale z úhlu branku přestřelil. O dvě minuty později fauloval ve vápně zlínský Matějov pronikajícího Janečku a Karviná dostala výhodu pokutového kopu, který bez problému nekompromisní ranou proměnil Lukáš Budínský.

Vstřelený gól domácí probral a o šest minut později mohl Budínský přidat druhý gól, ale jeho střelu skvěle vykopl brankář Dostál. O chvilku později už ale Karviná vedla 2:0 po Wágnerově krásné střele zpoza vápna.

Krátce po přestávce už šli domácí do tříbrankového vedení, když Budínského centr z přímého kopu poslal hlavou za Dostálova záda Marek Janečka. V 56. minutě se dostal do zajímavé situace Zlín, ale s Hronkovou hlavičkou si v klidu poradil karvinský brankář Le Giang. O devět minut později pálil zpoza vápna aktivní Budínský, ale svůj druhý gól v zápase nepřidal. Co se nepovedlo Budínskému, dokázal Tomáš Wágner, který v 74. minutě tečoval přímý kop Pavla Eismanna.

Sedm minut před koncem měl největší zlínskou šanci Mehanovič, ale z úhlu branku netrefil. Další gól už nepadl a Karviná se po vítězství 4:0 posunula na desáté místo tabulky, od jejího dnešního soupeře ji dělí už jen jediný bod.

HET liga (PLATNÉ K 25. 2. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 17 15 2 0 34:5 47 2. SK Sigma Olomouc 18 9 6 3 23:11 33 3. FC Slovan Liberec 18 10 3 5 25:18 33 4. SK Slavia Praha 17 9 5 3 27:8 32 5. AC Sparta Praha 18 9 5 4 24:13 32 6. FK Jablonec 18 7 6 5 24:21 27 7. Bohemians Praha 1905 17 6 7 4 16:14 25 8. FK Teplice 18 6 6 6 21:19 24 9. FC Fastav Zlín 18 5 6 7 19:28 21 10. MFK Karviná 18 6 2 10 21:25 20 11. FK Dukla Praha 18 5 5 8 19:31 20 12. FC Zbrojovka Brno 18 5 3 10 13:24 18 13. FK Mladá Boleslav 18 5 2 11 19:31 17 14. 1.FC Slovácko 18 3 7 8 16:25 16 15. FC Vysočina Jihlava 17 4 1 12 16:32 13 16. FC Baník Ostrava 18 2 6 10 22:34 12