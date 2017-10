Katalánskou stávku podpoří i fotbalová Barcelona. Stadion zůstane uzavřen a nebude se trénovat

„Přidáváme se k úterní katalánské stávce, stadion bude zavřený,“ píše klub ve svém prohlášení. „Trénovat nebude pouze seniorský tým, ale také všechny mládežnické,“ pokračuje.

Katalánské odbory vyhlásily stávku v návaznosti na zásahy státní policie a národní gardy, které při demonstraci Katalánců zranili 844 lidí. Lidé se snažili zabraňovat policistům v zabavování hlasovacích lístků. Strážníci je ale sráželi ze schodů, kopali do nich a bili je obušky.

Fotbalové Barcelony se demonstrace dotkly už v posledním ligovém kole. Jejich nedělní zápas (3:0) s Las Palmasem se odehrál za zavřenými dveřmi. Prezident Barcelony Josep Maria Bartolomeu prohlásil, že klub musel přijmout určitá bezpečností opatření a duel za zavřenými dveřmi byl v podstatě formou protestu.

„Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem udělal. Většina našich fanoušků si přála, aby se utkání nehrálo. Tuto možnost jsme zvažovali, ale vedení soutěže nám nevyhovělo,“ říká pro Sky Sports. „Věřím, že zápas odehraný na zcela prázdném Camp Nou je vhodnou formou protestu, který má za úkol ukázat, že odmítáme nepřípustnou situaci kolem Katalánska,“ dodává.

Obránce Barcelony Gerard Piqué pronesl, že je za podporu Katalánska ochoten ukončit svou reprezentační kariéru. Pro Guardian uvedl: „K národnímu týmu se mohu připojit. Pokud mě ale kdokoliv z federace vnímá jako přítěž, jsem ochoten se místa vzdát.“

None of the professional teams or the youth teams at FC Barcelona will train tomorrow at the Ciutat Esportiva.