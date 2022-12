Mistrovství v Kataru bylo perfektně organizované, ale to byla i berlínská olympiáda, míní Jaromír Bosák

Nadšené ohlasy fanoušků na finále mistrovství světa ve fotbale v Kataru pomalu doznívají, fotbalový komentátor Jaromír Bosák ovšem při jeho hodnocení neopomíná ani kontroverze: „Od kontroverzí úplně nejde odhlédnout. Začne zápas a vy se jako komentátor soustředíte na to, co se děje na hřišti. Věci okolo můžete komentovat mimo zápas jako takový, ale nemůžete to úplně vymazat z paměti.“ Praha 18:02 21. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Bosák | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Po organizační stránce prý byl šampionát zvládnutý perfektně, byť ho Bosák komentoval z Česka a informace má jen zprostředkované: „Kdybychom tam bývali letěli, byl by to ideální šampionát. Necestujete, jste pořád v jednom hotelu. Když si představím, že příští mistrovství se bude hrát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, tak to potěš pánbůh novináře i diváky.“

„Organizace, průběh, krásné stadiony, těžko něco vytknout. K tomu ale musím dodat, že perfektně organizovaná byla i berlínská olympiáda v roce 1936. A když se šéf FIFA Gianni Infantino nechal slyšet, že si dokáže představit i mistrovství v Severní Koreji, tak i tam to jistě bude skvěle zorganizované,“ podotýká sportovní novinář.

„Asi nikdy se nedozvíme ty věci ze zákulisí, které mě osobně nejvíce zajímají. Kolik nacpali do kapes těm, kteří zvedli ruku pro to, aby se hrálo v Kataru. Jen doplním, že o místě konání letošního šampionátu se rozhodlo ve stejný den jako o místě konání mistrovství světa v Rusku v roce 2018. Tam FIFA během několika minut ukázala, jaká je to fajn organizace,“ poznamenává.

Bosák se domnívá, že v budoucnu se mistrovství budou konat ve více zemích zároveň, protože státy nebudou mít na to, aby šampionát pořádaly samy.

„FIFA požaduje špičkově vybavené nové stadiony, hotely, infrastrukturu. Je to do budoucna velký ekonomický problém. Na každém kontinentu by se mělo vybrat jedno místo, kde se bude hrát jednou za těch pět period. Aby infrastruktura existovala a nebylo třeba budovat nové a nové stavby za miliardy,“ uvažuje.

Český fotbal stagnuje

Mezi čtyři nejlepší se na šampionátu kromě Argentiny a Francie dostalo Chorvatsko a Maroko. „Jedno mají ty týmy společné, a to, že už nikoho moc nezajímá držení míče, kdo ho má pod kontrolou 70 procent času. Negativní příklad jsou Španělé, které leckdo favorizoval. Nasbíráte tisíc přihrávek za zápas a k čemu vám to je, když nejste schopni dát gól a vystřelíte jednou za 90 minut,“ všímá si Bosák.

Čeští reprezentanti se podle něj sice vyrovnají účastníkům mistrovství ve fyzické kondici, zaostávají ale v individuálních schopnostech.

„Třeba Tomáš Souček určitě nebude mezi posledními, zdaleka ne. Jenomže rozhoduje práce s balonem a rychlost práce s míčem. Zpracovávat míč ne šesti doteky, ale jedním. Rychlost fyzická je jedna věc, ale rychlost myšlení je věc druhá. A tady si myslím, že máme fakt co dohánět,“ soudí.

„Český fotbal stagnuje. Svět jde dopředu. Jasně je to vidět na tom, kolik českých hráčů hraje ve špičkových klubech. Když to srovnáme třeba s Chorvatskem, kde tři čtyři hráči hrají na nejvyšší úrovni, tak to je nesrovnatelné,“ konstatuje.

