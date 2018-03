Katastrofa, hodnotí nepovedený vstup do zápasu proti Číně kapitán reprezentace Marek Suchý

Čeští fotbalisté obsadili na Chinu Cupu třetí místo - domácí Čínu nakonec porazili 4:1. Ač to podle výsledku nevypadá, zápas měl dlouho dramatický průběh. Český tým brzy dostal gól a výsledek otočil až po přestávce. Utkání pro Radiožurnál zhodnotil kapitán Marek Suchý. Nan-ning 14:45 26. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Suchý na tréninku české reprezentace. | Foto: Štěpán Černý | Zdroj: FAČR

Jak byste zápas proti Číně zhodnotil?

Špatný začátek, létalo to tam kolem vápna a my jsme se nedostali k tomu, abychom to dostali ven. Bohužel jsme z toho dostali gól. Pak jsme začali hrát, měli jsme jasnou převahu a napadalo nám to tam. Myslím si, že jsme se do těch akcí dostali i v první půli, kdy nám to tam ještě nespadlo, a pak ve druhém poločase už jsme tu převahu proměnili v góly.

Jak vám bylo po první půli? Prohrávali jste 0:1 a třeba Pavel Kadeřábek přiznal, že měl trochu strach, co by se stalo, kdyby to špatně dopadlo.

Prohrávali jsme, ale věděli jsme, jak hra vypadá, že na ně máme a že jsme lepší. Říkali jsme si, že musíme zachovat větší klid v koncovce, což se nám pak povedlo.

V čem byl ten nepovedený vstup do zápasu?

Katastrofa, no. Můj pocit je, že jsme tam byli, ale vždycky o metr později, vůbec se to k nám neodráželo a vyústilo to v ten gól. Oni se pak i díky tomu trošku stáhli a jinak to byl zápas na jednu bránu.

Co jste změnili v tom druhém poločase, ve kterém jste vstřelili čtyři góly?

Řekli jsme si, že potřebujeme větší klid ve vápně a v koncovce. Najít tam někoho, protože jsme tam měli dostatek hráčů. V první půli tam tyhle situace byly. To jsme určitě zlepšili a oni pak asi odešli i fyzicky, bylo na nich v závěru vidět, že toho mají dost, a nebyli tak dynamičtí.

Jak turnaj v číně jako kapitán celkově hodnotíte?

Když se nad tím zamyslím, tak to proti Uruguayi byla dobrá prověrka se silným soupeřem. Prohráli jsme, ale byla to pro nás dobrá zkušenost. Ve druhém zápase jsme myslím ukázali, že se umíme prosadit v ofenzivě proti zahuštěné obraně. Čína je samozřejmě soupeř, kterého bychom měli porážet, takže to je spíš splněná povinnost. Ale to, jak jsme to ve druhé půli otočili, je pro morálku týmu určitě dobře. Z toho si můžeme něco vzít.