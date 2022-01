Omikron je v Anglii strašně snadné chytit, popisuje Svitková. Nejlepší česká fotbalistka se těší do USA

Fotbalistka Kateřina Svitková od loňského léta působí v Anglii, kde obléká dres londýnského West Hamu. I ženský fotbal na ostrovech však omezuje rychle se šířící nová varianta koronaviru omikron a onemocnění neminulo ani pětadvacetiletou oporu české fotbalové reprezentace. „Dobré je to, že omikron docela rychle odejde, když jste očkovaní,“ popsala Svitková svoji zkušenost s nemocí v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Londýn 7:45 14. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Svitková | Zdroj: Profimedia

České fotbalistky čeká v polovině února prestižní turnaj ve Spojených státech amerických SheBelives Cup 2022, kde se svěřenkyně trenéra Karla Rady poměří nejprve s domácím výběrem a následně s Islandem a Novým Zélandem.

Fotbalistky s Běloruskem nehrály, v týmu soupeře se objevil covid. Před zápasem zasahovala policie Číst článek

Jak se těšíte do USA a co čekáte od souboje s aktuálně nejlepším ženským fotbalovým týmem?

Na ten turnaj se těším strašně moc. Pro nás je to opravdu čest, protože ne každý se do USA dostane a konfrontace s jejich týmem je k nezaplacení. Snad tam přijde hodně diváků.

Čím to je, že právě Američanky mají podle žebříčku FIFA nejlepší reprezentační výběr?

Mají to hodně odlišné než v Evropě. Pro ně je národní tým prioritou, a proto se schází každý měsíc a trénují spolu. Pak se vrátí do klubu, ale pak zase trénují spolu v reprezentaci. Hráčky, co jsou v národním týmu, hrají i v domácí lize, kde jsou v klubech rozmístěny zhruba po třech nejlepších, aby ta soutěž byla vyrovnaná. Díky téhle filozofii mají obrovskou výhodu v mezinárodním srovnání.

Můžete po půl roce porovnat Česko a Anglii. Jaké vidíte největší rozdíly?

V Anglii je profesionální liga a navíc i ten první celek může prohrát s posledním, protože každý zápas je strašně těžký a vyrovnaný. Každý tým má vlastní tréninkové centrum, halu, posilovnu a prostory pro regeneraci. Fanoušci nás mohou na BBC každý víkend sledovat i v televizi. S Českem se to vůbec porovnat nedá. Možná tak se Španělskem a Francií.

Kateřina Svitková | Foto: Twitter | Zdroj: West Ham United Women

Proč myslíte, že ženský fotbal v Česku tolik netáhne?

U nás k tomu není respekt. Nedá se to samozřejmě srovnávat, basketbal je také jiný, když ho hrají chlapi a ženy, ale má to své krásy. Bohužel v Česku to lidi moc nechtějí přijmout. Taky chybí větší propagace, lidé neví, s kým a kde hrajeme. Já bohužel nevěřím tomu, že by se to v Česku mělo nějak změnit k lepšímu, možná tak za 15 až 20 let.

V Premier League se v poslední době kvůli koronaviru hodně odkládají zápasy, jak je tomu v ženské Super League?

Tady v Anglii je teď situace taková, že omikron je strašně snadné chytit. Já ho teď prodělala s celým týmem, a proto se odkládají zápasy i u nás. Nejsme teď fyzicky připravené odehrát zápas. Snad jediné pozitivní na tom je, že omikron docela rychle odejde, když jste očkovaní.

Už jste stihla i třetí dávku?

Ne, to zatím ne. Měla jsem na ni jít, ale před Vánoci jsem onemocněla, takže půjdu až asi za měsíc.

Jak u vás nemoc probíhala a jak dlouho trvalo, než jste se vrátila k plnohodnotnému tréninku?

Ze začátku jsem si říkala, že je to dobrý, jako chřipka. Ale po návratu k tréninku mi to trvalo asi čtyři dny, než jsem dokázala v klidu odtrénovat. Snadno jsem se zadýchala, potřebovala jsem větší pauzu a svaly byly hodně unavené.

Na turnaji v Americe se střetnete i s Islandem, se kterým odehrajete i klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa v dubnu. Jak se na duel připravujete?

Ten kvalifikační zápas potřebujeme vyhrát, protože rozhodne o celé skupině. Když vyhrajeme, tak půjdeme do baráže, o ničem jiném to není. Doufám, že se z porážky u nich (0:4) poučíme a teď je porazíme.

Kateřina Svitková se po prodělaném covidu těší na návrat na hřiště: