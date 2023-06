Nečekal jsem, že sezona může být ještě lepší, pochvaluje si Matoušek pozvánku do reprezentace

Možná už se vidí na dovolené, ale čeští fotbaloví reprezentanti si na ni ještě musí počkat. Před ní stihnou sobotní kvalifikační zápas na Faerských ostrovech a po něm ještě přípravné utkání v Černé Hoře. Po sedmi letech mají svého hráče v českém národním týmu pražští Bohemians. Praha 19:33 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Matoušek | Zdroj: Profimedia

Platil za velký a drahý fotbalový talent, pak se ale kariéra Jana Matouška zadrhla. I vinou zranění. Kvůli nim změnil svůj přístup a teď je poprvé v národním týmu.

Podařená sezona nevynesla klokanům jen návrat do evropských pohárů po 36 letech, ale také první reprezentační pozvánku pro ofenzivního fotbalistu Jana Matouška.

„Já jsem vlastně ani nečekal, že ta sezona může být ještě lepší. Myslel jsem, že vrchol sezony je postup do předkol s Bohemkou a tři dny poté se stalo tohle. Všichni mi gratulovali a Dosty, který má na starosti pokladnu, už mi psal, že to bude drahé.“

Mnohem dražší než setkání s klubovým pokladníkem Bohemians Martinem Dostálem byl před pěti lety přestup Jana Matouška.

Tehdy dvacetiletý talent na sebe během prvních ligových zápasů upoutal hlavně rychlostí a dravostí natolik, že za něj pražská Slavia poslala do Příbrami kolem 40 milionů korun. Jenže v Edenu nakonec působil jen pár měsíců a po zbytek pětileté smlouvy chodil po hostováních.

„Bylo v plánu, že budu ještě rok v Příbrami, ale pak přišly zranění, tak jsem se ve Slavii objevil už na podzim. Šel jsem do zimní přípravy, ta nebyla ale podle představ, tak jsem se vrátil do Příbrami, kde jsem skončil s 11 gólama a čekal, že se do přípravy podívám, ale nepodíval. Pak už nastalo hostování v Jablonci, tam přišla zranění a dá se říct, že jsem se z toho vyhrabal až teď.“

Komplexní trénink

Za což si ale podle svých slov může Jan Matoušek tak trochu sám. Až když se mu poněkolikáté vrátily svalové problémy, uvědomil si, že musí změnit přístup a mnohem víc se věnovat regeneraci nebo protahování

„V Příbrami jsem dával góly a nic moc jsem pro sebe nedělal a myslel, že to tak půjde furt. Pak zátěž přibývala a začala se objevovat zranění. Dva roky jsem byl poloviční, byl jsem mimo a pak jsem si uvědomil, že musím dělat něco navíc.“

Odměna pro fotbalového útočníka Jana Matouška stojí za to – držící zdraví, góly a týmový úspěch v Bohemians a teď také první účast v národním týmu.