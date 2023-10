Koho místo Šilhavého? Fotbaloví experti chtějí u reprezentace Trpišovského, jiní by počkali po Euru

V úterý bude jasno o budoucnosti trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého. Projednávat ji bude výkonný výbor fotbalové asociace po říjnových zápasech kvalifikace o účast na mistrovství Evropy. V nich Češi prohráli v Albánii 0:3 a pak po gólu z penalty zdolali Faerské ostrovy 1:0. Praha 14:19 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý | Zdroj: Profimedia

Měl by Jaroslav Šilhavý zůstat trenérem národního týmu? A kdo by ho případně mohl nahradit? Tyto otázky položila redakce Radiožurnálu Sport několika fotbalovým osobnostem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si názory fotbalových expertů na pozici Jaroslava Šilhavého u národního týmu

„Pořád dokola tvrdím, ať hodnotíme lidi, za výsledky v rámci celé kvalifikace. Teď jsme ve fázi, že když porazíme Moldavce, tak jsme tam,“ říká bývalý ligový útočník Petr Švancara, který navíc cítí, že hráči za kouče Šilhavého bojují.

„Přijde mi, že hráči za Jardou stojí a že jsou v nároďáku rádi a váží si toho.“

Navíc v případě změny trenéra by ten nový měl necelý měsíc před klíčovými zápasy v Polsku a s Moldavskem a hráče by měl před nimi pohromadě na tréninku jen čtyři dny.

„Jediný, který by to za ten měsíc změnil, by byl Franta Straka, který by asi udělal tatarák a kluky by na ty dva zápasy nabudil,“ připomíná někdejší útočník české reprezentace David Lafata vyhlášené motivační metody trenéra Františka Straky.

„Ale je to asi krátkodobé řešení. Můj názor je ten, že bych to dojel s trenérem Šilhavým, ale i v případě postupu na Euro bych to pak vyměnil.“

Kdy se rozhodne?

Další fotbalový expert Zdeněk Folprecht si myslí, že změnu potřebuje česká fotbalová reprezentace hned. „Já bych zvedl ruku pro odvolání.“

Když výbor rozhodne, tak odejdu, komentoval trenér Šilhavý setrvání u reprezentace. Souček za ním stojí Číst článek

A následně by Zdeněk Folprecht hlasoval pro současného kouče Slavie Jindřicha Trpišovského, i kdyby měl sedět na dvou židlích zároveň.

„Pro mě je jasnou jedničkou pan Trpišovský. Ty výsledky za ním, to charisma, úspěchy, to za ním jde. Není asi člověk v tomto státě, který by rozporoval. Pokud by šlo o dočasné řešení, svaz se dohodl se Slavií a s panem Trpišovským, tak by to pro mě byl on.“

Rozhodovat nicméně nebudou bývalí ligoví, nebo dokonce reprezentační fotbalisté, ale dvanáctka členů výkonného výboru Fotbalové asociace včetně předsedy Petra Fouska, šéfa ligy Dušana Svobody nebo plzeňského funkcionáře Adolfa Šádka. Jasno má být v úterý po 14. hodině.

Členové Výkonného výboru FAČR se v úterý 17. října sejdou na mimořádném zasedání, aby řešili situaci reprezentace v kvalifikaci o postup na EURO 2024. — FAČR (@FACR_Asociace) October 16, 2023