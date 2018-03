Kdybychom měli Suáreze a Cavaniho, mohli jsme vyhrát, říká po prohře s Uruguayí Karel Jarolím

Z úvodního vystoupení českých fotbalistů na China Cupu uběhlo sotva deset minut a hlasatel už oznamoval Suárezův gól.

Češi prohráli s Uruguayí 0:2. Suárez proměnil penaltu, Cavani se zaskvěl nůžkami Číst článek

Zápas Česko - Uruguay měl jasné hrdiny, Suáreze a Cavaniho. Od obou se to čekalo, protože oba patří k nejlepším fotbalistům současnosti.

„Možná kdybychom je na své straně měli my, třeba by ten výsledek byl obráceně,“ ocenil uruguayskou útočnou dvojici i trenér české reprezentace Karel Jarolím.

„Hrají spolu dlouhou dobu a dá se říct, že můžou hrát poslepu. To je obrovská kvalita,“ chválí páteční soupeře České republiky Jarolím.

Suárez penaltu nejenom proměnil, ale také ji předtím zařídil. Právě jeho střet s brankářem Jiřím Pavlenkou posoudil rozhodčí jako nedovolený, i když český gólman s verdiktem nesouhlasil.

Brankář Pavlenka po prohře: Penalta byla přísná, uhýbal jsem Číst článek

„Já jsem tam šel, ale jakmile jsem viděl, že si to dává do kraje, tak jsem se snažil uhýbat. Nevím, jestli to byla penalta a jestli jo, tak asi trochu přísná,“ myslí si Pavlenka.

Ještě v prvním poločase pak uruguayské vedení pojistil Cavani, parádně se trefil nůžkami, tedy střelou přes hlavu. A český brankář si jen povzdechl: „Tak trefil to hezky no.“

Čeští reprezentanti se připravovali na to, že jim největší potíže budou dělat právě Suárez a Cavani. Přesto je zastavit nedokázali a nakonec od nich mohli dostat ještě další góly.

„Oni si dokázali vepředu vyhovět, jejich pohyb byl výborný. Pokud my jsme se dokázali dostat do situace, kdy jsme zapresovali Uruguay, byli jsme tam včas, tak oni se s tím nemazali. Dali balón dopředu, ty dva si s tím dokázali poradit a balón alespoň podržet. V tom ukázali jejich sílu,“ dodal záložník Vladimír Darida.

Česká reprezentace bude po porážce na turnaji bojovat jen o bronz, a to v pondělí proti domácí Číně.