Když bude zdravý, může chytat ještě hodně dlouho, říká o Čechovi bývalý brankář Jan Stejskal

V Anglii chytá Petr Čech 14. sezonu. Předvedl se už ve svém prvním utkání, tehdy ještě v dresu Chelsea vychytal Manchester United, a s podobným standardem by se v dohledné době nerad loučil.

„Doufejme, že ještě několik let moje tělo a kvalita výkonu vydrží. Uvidíme, jak daleko budu moci tu metu posunout. Žádné cíle si nedávám. Chtěl bych držet ten svůj standard, aby mi nula vycházela plus minus na každý druhý zápas. V takovém měřítku potom ty nuly může člověk sbírat poměrně rychle,“ uvědomuje si Čech.

Obírat útočníky Premier League o góly vyhlíží Petr Čech minimálně do léta 2019, kdy mu v Arsenalu končí smlouva. Za poslední slabší výsledky Gunners ale čelil kritice i plzeňský rodák.

Podle deníků Daily Mail trenér Wenger dokonce hledá pro příští sezonu nového brankáře. Podle Jana Stejskala, bývalého gólmana Queens Park Rangers, jsou podobné spekulace ostrovním koloritem. Od čeho se případné změny mohou odvíjet, je pozice francouzského kouče.

„Příkladem je Manchester City, kdy chytal anglický reprezentant Joe Hart a přišel nový trenér Pep Guardiola a brankáře tam všechny vyměnil. I to se může stát, ale myslím si, že je to teď v rovině spekulací,“ vysvětluje pro Radiožurnál Stejskal.

A jak Jan Stejskal dodává, odcházet by nikam nemusela ani Čechova forma. Nizozemec Van der Saar chytal za Manchester United ve čtyřiceti letech, stejně starého Buffona lanaří zpátky italská reprezentace.

„U brankáře v tomhle věku to chce už jenom trénovat tak, jak trénoval celou kariéru. S tolika zápasy, co má odehrané, už má hodně zkušeností. To už v pak dokáže v utkání využít. Když bude zdravý, tak myslím, že může chytat ještě hodně dlouho,“ říká o Petru Čechovi jeho reprezentační předchůdce a také trenér Jan Stejskal.