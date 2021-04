Když rozhodovaly penalty, týmy jsem litoval, říká trenér Slavie Trpišovský před odvetou s Arsenalem

Fanoušky fotbalové Slavie čekají ve čtvrtek večer desítky minut nervů. Pražané budou v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu hájit úvodní remízu 1:1 z Londýna. K postupu by jim stačil i bezbrankový výsledek, ale může se stát, že duel při dalším nerozhodném výsledku 1:1 dojde do prodloužení a třeba až do penaltového rozstřelu. Praha 10:17 15. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trrenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský | Zdroj: Reuters

Před odvetou čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu ale musí fotbalisté Slavie po úvodní remíze 1:1 počítat i s variantou, že o postupu nebo vypadnutí rozhodne penaltový rozstřel.

„Nevím, jestli bych měl tu výdrž se na to dívat. Hrajeme doma, tak bych šel do kanceláře, aby mi někdo přišel říct, jak to dopadlo, abych si zkrátil nervy. Nikdy jsem to nezažil,“ přiznává trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský, který je známý tím, že se na penalty během zápasů raději nedívá.

„Vždycky, když šlo o něco důležitého a rozhodovaly penalty, tak jsem ty týmy litoval, protože je strašně nespravedlivý, když do toho dáte všechno dva zápasy a pak o tom rozhodnou kopy. Já budu radši, když se bez toho rozstřelu obejdeme.“

Naposledy se fanoušci pražského klubu v evropských pohárech nervovali při penaltovém rozstřelu před skoro 14 lety.

Ve druhém předkole Ligy mistrů na Strahově tehdy slávisté vyhráli nad Žilinou, když rozdílovou penaltu proměnil Stanislav Vlček.

Ten pak proti Ajaxu Amsterdam rozhodl o premiérové účasti Pražanů v Lize mistrů. V roce 2019 na nyní už současného vedoucího mužstva navázal Jan Bořil, který se trefil proti Kluži a Slavia si znovu zahrála základní skupinu prestižní soutěže.

Bořil by se na penaltu nehrnul

Že by současný kapitán chtěl ale případně Vlčka napodobit, i kdyby došlo na penaltový rozstřel, to se úplně říct nedá.

„Když by nikdo nezbýval, tak asi jo. Šel bych asi jako pátý, první určitě ne, ale kdyby to pokračovalo a už mi nic nezbylo, tak bych musel jít,“ říká Bořil.

V klubové historii zatím Slavia v pohárové Evropě podstoupila penalty jen třikrát. Současný kádr ale s touhle, jak se někdy říká dovednostní soutěží, zkušenost nemá.

„Samozřejmě to k tomu fotbalu patří, takže penalty kluci trénujou průběžně, máme i dobré střelce. Trénovat to můžete, jak chcete, ale v té chvíli je to o kvalitě a nervový soustavě, což hraje větší roli než kopací technika, ustát tu chvíli a vyhrát souboj s gólmanem,“ tvrdí Trpišovský.

Odveta čtvrtfinále Evropské ligy mezi fotbalisty Slavie a Arsenalu začne ve čtvrtek ve 21 hodin a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat online nebo naladit stanici Radiožurnál.