‚Když si ho uhrála, tak ho má asi zaslouženě,‘ komentuje titul Plzně slávista Michal Frydrych.

Fotbalová Slavia prožívá chmurné dny. Její majitel CEFC má problémy kvůli dluhům a tým samotný má po porážce 1:3 s Jabloncem jistotu, že titul už jistojistě neobhájí. Raduje se totiž Plzeň, což na slávistické straně okomentoval pro Radiožurnál obránce Michal Frydrych. Praha 19:21 19. května 2018

Věřili jste, že byste ještě mohli zabránit Plzni v zisku titulu?

Věděli jsme, že ten náskok po podzimu byl velký. Dělali jsme všechno pro to, abychom jim to co nejdále oddálili. Teď už můžeme jenom pogratulovat. Kdybychom neztráceli lacině nějaké zápasy, tak to mohlo být ještě napínavější.

Když už je to jasné, tak má Plzeň titul zaslouženě?

Když si ho uhrála, tak ho má asi zaslouženě.

Nakonec vaše porážka na tom nic neměnila. Čím si vysvětlujete první poločas, který jste s Jabloncem prohráli 0:3?

Do zápasu jsme vstoupili dobře, vytvořili jsme tlak na Jablonec. Měli jsme nějaké dvě šance, kdy je podržel gólman, nějaké standartky jsme měli. Potom z jednoho brejku, kdy byl přenesený míč, a vraceli balón pod sebe a jejich hráč to trefil asi z 25 metrů. To nás trochu srazilo a snažili jsme se to dorovnat. Prostě se nám to nepovedlo, byli jsme otevřenější a dostali jsme laciné dva góly do poločasu. To nás hodně srazilo, byli jsme hodně dole a ve druhém se nám podařilo dát jenom jeden gól.

Jak moc nepříjemné bylo poslouchat pískot vašich fanoušků?

Určitě to bylo nepříjemné. Nám se ten zápas nepovedl, tak fanoušky chápu. Ve druhém poločasu jsme udělali všechno proto, abychom to zvrátili. Měli jsme hodně šancí, Jablonec ve druhé půlce asi jednou vystřelil na bránu. Dvakrát to vykopli z brány, další šance jsme neproměnili, nebo nedohráli, takže jsme měli minimálně šanci na to, abychom vyrovnali, nebo i zvítězili.

Takže jste ve druhém poločase cítili šanci na vyrovnání?

Jestli jste se dívali, tak jsme tam ty šance měli. Bohužel jsme to nedotáhli do konce.

Ovlivnila zápas nějak situace, co se děje okolo majitele Slavie?

To si nemyslím. My jsme na to v zápase určitě nemysleli. Tady je všechno v pořádku, nemáme žádné zprávy, že by bylo něco špatně.

Za vámi byl v kabině i Jaroslav Tvrdík, uklidňoval vás nějak?

Co se řekne v kabině, tam taky zůstane.