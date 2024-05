Když Sparta postaví nový stadion ze soukromých zdrojů, tak nám to hodně pomůže, říká šéf NSA Šebek

Fotbalová Sparta je znovu o krok blíže tomu, aby postavila nový stadion. Fotbalová asociace na valné hromadě v Olomouci schválila pražský klub jako vítěze soutěže o využití areálu na Strahově. Můžou tak začít jednání o uzavření smlouvy o budoucí realizační smlouvě. Praha 14:35 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury. | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

„Nabízíme dlouhodobou spolupráci, dlouhodobý kontrakt za který Fotbalová asociace České republiky získá zhruba 1,8 miliardy korun v průběhu třiceti let,“ slíbil výkonný místopředseda představenstva fotbalové Sparty František Čupr na valné hromadě Fotbalové asociace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Ondřeje Šebka a Františka Čupra o výstavbě nového fotbalového stadionu na Strahově

Ta schválila hlavní bod programu drtivou většinou, nikdo nebyl proti. „Postavíme nový moderní fotbalový stadion s kapacitou 35 000 diváků. Jdeme stavět stadion z vlastních prostředků. Jde asi o čtyři a půl miliardy korun,“ uvedl Čupr.

Za podpory Magistrátu hlavního města Prahy má být vyřešena také dopravní dostupnost Strahova, při které se počítá se zavedením tramvajové tratě i posílení autobusových linek. Projekty nového stadionu Sparty na Strahově schvaluje také Národní sportovní agentura.

„Formálně jsme podpořili projekt výstavby fotbalového stadionu AC Sparta Praha na Strahově. Samozřejmě je to logické, protože prostředků, které máme na výstavbu sportovní infrastruktury ve všech jejich formách, ať už malé regionální stavby, tak nadnárodních staveb, je málo. Když se podaří tento projekt postavit ze soukromých zdrojů, tak bychom to jenom vítali. Naopak naše prostředky by mohly být pak využity na podporu sportovní mládeže,“ říká šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

Stavba nového stadionu Sparty na Strahově, který by se stal největším v Česku, by mohla začít přibližně v roce 2030 a dokončená by měla být do dalších pěti let.

