Česko ztrácí v koeficientu UEFA. Pro udržení elitní patnáctky je důležitý zápas Slavie s Kodaní

UEFA od příští sezony zdvojnásobí odměny za Ligu mistrů, nově si je kluby rozdělí i podle koeficientu Číst článek

Letošní fotbalová sezona uzavře pětiletý cyklus, který bude rozhodující pro nasazení klubů v evropských pohárech pro sezonu 2020/2021. A například k tomu, aby český fotbal měl jistotu, že o prestižní Ligu mistrů budou bojovat dva kluby, jako tomu bylo třeba letos, se český fotbal musí udržet v tabulce koeficientů UEFA do 15. místa.

Jenže momentálně je Česko až na 17. místě a bude důležité, jak si ve zbývajících podzimních zápasech v Lize mistrů povede Plzeň a také Slavie a Jablonec v Evropské lize.

„Zajíci se budou počítat až po honu a uvidíme, kdo kam postoupí. Pokud české kluby neudělají pronikavější výsledky, dostaneme se pod 15. místo a to je věc, kterou bychom si nepřáli. Věřím, že k tomu nedojde, ale vnímám to jako velké téma a částečně i ohrožení,“ říká šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Velmi důležitý bude například souboj Slavie s Kodaní v Evropské lize, neboť právě s třináctým Dánskem bude Česko v tabulce koeficientů na dálku bojovat. K tomu, aby šel český mistr přímo do Ligy mistrů jako letos Plzeň, by český fotbal potřeboval být v elitní desítce. Taková pozice se ale zdá momentálně nedosažitelná.

Podobně daleko je i 12. místo, které Česku patřilo pro aktuální sezonu, Česko totiž škrtalo úspěšnou sezonu 2013/2014 a v předkolech evropských pohárů příliš bodů nepřibylo, přímé nasazení Plzně do základní skupiny LM tak v tomto ohledu českému fotbalu uškodilo.

Nizozemským klubům se navíc v LM docela daří, Ajax velmi pravděpodobně přežije zimu. Rakousko se drží na dostřel a o jedenáctém místě se rozhodně nejspíše až na jaře. Salzburg je totiž velmi blízko postupu.

Nový systém - víc těžkých zápasů

Šéf Ligové fotbalové asociace si ale myslí, že by českým klubům mohl při cestě do pohárů pomoci nový hrací formát tuzemské ligy. Díky nadstavbové části, která se bude hrát už na jaře, by v české lize mělo přibýt těžších zápasů. Z nich by pak kluby mohly těžit právě v kvalifikacích o poháry.

„To jsou dvojzápasy, které rozhodují o tom, jestli sezona bude, nebo nebude úspěšná. Na to hráči musí být připraveni a je to jedna z věcí, které by měly pomoct hráčům i klubům. Penzum zápasů, ze kterých už nejde uhnout,“ věří Dušan Svoboda.