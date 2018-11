Na fotbalistu v Kolumbii po neúspěchu stříleli, Juan Quintero stihl ujet

Fotbalový obránce Juan Quintero z kolumbijského celku Deportivo Cali vyvázl v neděli bez zranění z útoku neznámých střelců. Incident se odehrál krátce poté, co se jeho tým nedostal do ligového play off.

